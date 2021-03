Netflix: Diese Filme fliegen im März aus dem Programm – Auch wenn der beliebte Streaming-Dienst monatlich sein Angebot mit neuen Lizenztiteln und vielen Eigenproduktionen erweitert, gibt es parallel dazu eine Streich-Liste mit Filmen und Serie, die von Netflix verschwinden. Dies gilt natürlich auch für den Monat März 2021, wo am Monatsanfang bereits Blockbuster wie „Dante's Peak“, „Fear and Loathing in Las Vegas“, „Johnny English“ und „The Green Mile“ die Segel streichen mussten.

Insgesamt stehen aktuell über 30 Filme auf der Streich-Liste. Im Vergleich zu den Neuerscheinungen ist das natürlich immer noch zu verkraften. Aber vielleicht ist darunter ja noch der eine oder andere Streifen, den ihr doch gerne schauen wollt, bevor er verschwindet. Daher gibt es nachfolgend alle bis dato bekannten Lizenztitel, die im Laufe des Monats aus dem Netflix-Angebot gestrichen werden.



03.03.2021

A Million Ways to Die in the West (2014)

Dante's Peak (1997)

Der Prinz von Ägypten (1998)

Devil (2010)

Die Entdeckung der Unendlichkeit (2014)

Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Johnny English - Der Spion, der es versiebte (2003)

Last Vegas (2013)

Ride Along (2014)

Spirit - Der wilde Mustang (2002)

The Green Mile (1999)

Unbroken (2014)

06.03.2021

Kokowaah (2011)

08.03.2021

Janoskians: Untold and Untrue (2016)

The Young Offenders (2016)

Thithi (2015)

09.03.2021

Almanya - Willkommen in Deutschland (2011)

La Fille du Patron (2015)

Prueba de actitud - Eine Prüfung für die Freundschaft (2016)

14.03.2021

Familie Braun (2016)

Oscar's Oasis (2011)

Ritter Rost (2014)

19.03.2021

Fullmetal Alchemist (2003)

22.03.2021

Day and Night (2017)

29.03.2021

Blaumacher (2017)

Friesland (2014)

30.03.2021

Dino-Zug (2009)

Doctor Foster (2017)

Th Eena Meena Deeka Chase Comedy Show (2015)

31.03.2021

Bleach (2005)

Peppa Wutz (2011)

StoryZoo (2018)

Quelle: pcgames.de