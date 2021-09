Netflix: Die zehn beliebtesten Serien und Filme – Mittlerweile gehört Netflix weltweit zu den ersten Anlaufstellen, wenn es um das Streaming von Serien und Filmen geht. In Deutschland beherrscht Netflix seit September 2014 die Streaming-Landschaft – und hat in der Zeit eine ganze Menge an Eigenproduktionen auf den Markt gebracht.

Viele der Serien und Filme aus dem Hause Netflix konnten enorme Erfolge und Beliebtheit bei den Zuschauern erzeugen, einige haben sogar ganze Hypes ausgelöst und genießen mittlerweile Kultstatus. Insbesondere Serien-Hits wie zum Beispiel „Stranger Things“, „Haus des Geldes“ oder „The Witcher“. Nun hat Netflix in seine Vita geschaut und auf der diesjährigen Code-Konferenz die Top 10 der beliebtesten hauseigenen Filme und Serien veröffentlicht.

Nachfolgend zeigen wir euch diese Bestenliste der beliebtesten Netflix-Filme und -Serien. Errechnet wurde diese Top 10 nach Views. Allerdings zählt Netflix hierbei einen View als einen Account, der den jeweiligen Inhalt innerhalb der ersten 28 Tage nach Veröffentlichung mindestens zwei Minuten lang angesehen hat. Ob dabei User aber nur kurz reingeschaut haben und dann den Film oder die Serie möglicherweise abgebrochen haben, wird nicht berücksichtigt.

Top 10 Netflix-Serien

01. Bridgerton: Staffel 1 – 82 Millionen Views

02. Lupin: Part 1 – 76 Millionen Views

03. The Witcher: Staffel 1 – 76 Millionen Views

04. Sex/Life: Staffel 1 – 67 Millionen Views

05. Stranger Things: Staffel 3 – 67 Millionen Views

06. Haus des Geldes: Staffel 4 – 65 Millionen Views

07. Tiger King: Staffel 1 – 64 Millionen Views

08. Das Damengambit – 62 Millionen Views

09. Sweet Tooth: Staffel 1 – 60 Millionen Views

10. Emily in Paris: Staffel 1 – 58 Millionen Views

Top 10 Netflix-Filme

01. Extraction – 99 Millionen Views

02. Bird Box – 89 Millionen Views

03. Spenser Confidential – 85 Millionen Views

04. 6 Underground – 83 Millionen Views

05. Murder Mystery – 83 Millionen Views

06. The Old Guard – 78 Millionen Views

07. Enola Holmes – 77 Millionen Views

08. Project Power – 75 Millionen Views

09. Army of the Dead – 75 Millionen Views

10. Fatherhood – 74 Millionen Views

Darüber hinaus hat Netflix noch eine zweite Top 10 seiner Serien und Filme veröffentlicht. Diese unterscheidet sich darin, dass Netflix die Stunden aufaddiert hat, die sämtliche User zusammengenommen bei den jeweiligen Titeln geschaut haben.

Top 10 Netflix-Serien

01. Bridgerton: Staffel 1 – 625 Millionen Stunden

02. Haus des Geldes: Staffel 4 – 619 Millionen Stunden

03. Stranger Things: Staffel 3 – 582 Millionen Stunden

04. The Witcher: Staffel 1 – 541 Millionen Stunden

05. Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 2 – 496 Millionen Stunden

06. Tote Mädchen lügen nicht: Staffel 1 – 476 Millionen Stunden

07. You – Du wirst mich lieben: Staffel 2 – 457 Millionen Stunden

08. Stranger Things: Staffel 2 – 427 Millionen Stunden

09. Haus des Geldes: Staffel 3 – 426 Millionen Stunden

10. Ginny & Georgia: Staffel 1 – 381 Millionen Stunden

Top 10 Netflix-Filme

01. Bird Box – 282 Millionen Stunden

02. Extraction – 231 Millionen Stunden

03. The Irishman – 215 Millionen Stunden

04. The Kissing Booth 2 – 209 Millionen Stunden

05. 6 Underground – 205 Millionen Stunden

06. Spenser Confidential – 197 Millionen Stunden

07. Enola Holmes – 190 Millionen Stunden

08. Army of the Dead – 187 Millionen Stunden

09. The Old Guard – 186 Millionen Stunden

10. Murder Mystery – 170 Millionen Stunden

