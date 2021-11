Netflix: Die meistgesehenen Serien und Filme – Netflix gehört weltweit zu den ersten Anlaufstellen, wenn es um das Streaming von Serien und Filmen geht. In Deutschland ist dies seit September 2014 der Fall, seinerzeit ging Netflix hierzulande an den Start. Seitdem können sich Millionen von Abonnenten über immer neue Serien und Filme aus dem Hause Netflix erfreuen, darunter Serien-Hits wie „Stranger Things“, „Haus des Geldes“, „The Witcher“ oder ihr neuestes Zugpferd „Squid Games“.

Da ist es natürlich interessant zu wissen, was die absoluten Hits auf Netflix sind. Hierzu schafft Netflix nun Abhilfe, indem der Streaming-Dienst eine neue Webseite an den Start gebracht hat. Auf „top10.netflix.com“ können alle Interessierten ab sofort nachschauen, was denn die aktuell meistgesehenen Filme und Serien auf Netflix sind.

Die Seite wird übrigens laufend aktualisiert – und zwar im Sieben-Tage-Rhythmus. Die Top-Charts der Vorwochen werden aber ebenfalls immer einsehbar sein. Darüber hinaus kann man diverse Filter anwenden, wie beispielsweise sich nur Serien- und Film-Charts aus Deutschland anzeigen zu lassen. Laut Netflix werden auf der neuen Webseite Filme und Serien der Übersicht wegen separat aufgeführt. Die jeweiligen Top 10 bauen sich danach auf, wie viele Stunden ein Film oder eine Serie innerhalb einer Woche angesehen wurde.

Nachfolgend die aktuell meistgesehenen Serien und Filme auf Netflix in Deutschland:

Serien:

01. Squid Game: Season 1

02. Arcane: Season 1

03. Dynasty: Season 4

04. You: Season 3

05. Narcos: Mexico: Season 3

06. Sløborn: Season 1

07. Locke & Key: Season 2

08. PAW Patrol: Season 6

09. Big Mouth: Season 5

10. You: Season 2

Filme:

01. Red Notice

02. Jumanji: The Next Level

03. Love Hard

04. Army of Thieves

05. The Harder They Fall

06. The Witches

07. Perfect Stranger

08. Yara

09. Bloodshot

10. Army of the Dead

Quelle: heise.de