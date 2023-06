Netflix: Die deutschen Preise für das Account-Sharing – Nach langem Hin und Her hat der Streaming-Gigant Netflix durchgegriffen und seinen Nutzern das beliebte Account-Sharing beziehungsweise das Passwort-Sharing verboten. Bis dato untersagte Netflix zwar auch in seinen Nutzungsrichtlinien das Teilen eines Accounts mit anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts, allerdings wurde dies in der Realität nicht verfolgt.

Das hat nun ein Ende, wer künftig seinen Account mit anderen teilen möchte, muss einen satten Aufpreis zahlen. Demnach führt Netflix ein neues Modell ein den zum regulären Abo-Preisen Zusatzkonten erhoben werden. Getestet und mittlerweile auch aktiv ist das neue Modell unter anderem in Südamerika, Portugal, Kanada und Spanien, wo Account-Inhaber bis zu zwei Zusatzkonten anlegen konnten, wobei dann auch andere Personen eines anderen Haushalts Zugriff auf den Streaming-Dienst erhielten.

Kosten für das Zusatzkonto veröffentlicht

Nun wird das neue Netflix-Modell auch nach Deutschland kommen. Auch die Preise für das Zusatzkonto wurden bekanntgegeben. So wird man künftig für ein Zusatzkonto in Deutschland 4,99 Euro zahlen müssen, zusätzlich zu den Abo-Kosten. Während man bei einem Standard-Abonnement nur ein zusätzliches Konto dazu buchen kann, sind bei einem Netflix-Premium-Abonnement bis zu zwei Zusatzkonten möglich.

Wann genau Netflix dieses Modell hierzulande einführen wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Da aber nun schon die Preise veröffentlicht wurden, ist mit einer zeitnahen Einführung zu rechnen. Branchen-Experten rechnen bis Ende Juni 2023 mit der Einführung der buchbaren Zusatzkonten. Wer übrigens in Zukunft gegen die Netflix-Richtlinien verstößt, dem droht die Sperrung seines Netflix-Kontos. Allerdings muss man hierbei schon für einen längeren Zeitraum auffällig werden, bis Netflix diesen rabiaten Schritt geht.

Quelle: film.tv