Netflix: Die 20 besten Horrorfilme zu Halloween – Am 31. Oktober ist es wieder soweit und wir feiern den Tag des Kürbiskopfes. Ohne Frage zählt Halloween für Gruselfreunde zu einem der schönsten Tage im Jahr. Schließlich stehen am letzten Tag des Oktobers Geister, Dämonen und all möglich anderes Horrorgekreuch im Fokus. Filmtechnisch bekommt man an Halloween ebenfalls eine Menge geboten.

So auch beim Streaming-Dienst Netflix, wo ihr mit den besten Kumpels oder der Freundin eine ganze Reihe an Horror- und Gruselfilmen schauen könnt. Wir haben uns mal durch das Archiv von Netflix gewühlt und euch die 20 besten Horror- und Gruselfilmen für Halloween herausgesucht.

Platz 20: Der Exorzismus der Emily Rose (2005)

„Sinister“-Macher Scott Derrickson hat hier einen wirklich schaurigen Exorzismus-Streifen herausgebracht. Ein sehr düsterer Horrorfilm um die Teufelsaustreibung der jungen Emily, die dabei ums Leben kommt. Ein richtig fesselnder Film, dem auch die Verbindung des Drama-Teils ohne Längen oder Langeweile gelungen ist.