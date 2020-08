Netflix erfreut sich weltweit größter Beliebtheit als eine der führenden Streaming-Plattformen. Nun gibt es allerdings vorrangig für potenzielle Neukunden einen herben Dämpfer. Zumindest in Deutschland, denn hierzulande fällt bis auf unbestimmte Zeit der kostenlose Probemonat weg.

Während man Netflix in Österreich, der Schweiz oder in den USA weiterhin mit einem kostenfreien Streaming-Abo testen kann, schauen Interessierte hier nun (nicht mehr gratis) in die Röhre. Im FAQ-Bereich von Netflix ist dies nun einzusehen, wo geschrieben steht, dass für Deutschland kein kostenloser Netflix-Probemonat mehr zur Verfügung steht.

Zwar gibt es auf der Seite aktuell noch den Button mit „30 Tage kostenlos ausprobieren“, jedoch führt ein Klick darauf zur Abo-Seite ohne Auflistung des Probemonats. Damit zieht der Streaming-Dienst mit Konkurrent Disney+ gleich, der bereits Mitte Juni 2020 seine kostenlose Probewoche abgeschafft hatte.

Der einzige Unterschied zu Disney ist, dass Netflix sein Lockangebot in anderen Ländern noch aufrechterhält. Die Frage stellt sich natürlich, wieso Netflix nun plötzlich den kostenfreien Testzeitraum gestrichen hat – und wieso gerade nur für Deutschland.

Ob das generell eine gute Idee ist, steht zur Debatte, weil man so sicherlich jede Menge Neukunden, die sich über das Sortiment informieren wollten, verschreckt. Bis dato hat sich Netflix noch nicht zur Streichung geäußert, was interessant wäre, zumal Änderungen des Streaming-Dienstes gewohnterweise global ausgeführt werden. Wir bleiben dran.

Quelle: golem.de