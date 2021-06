Netflix: Geheime Codes zu versteckten Filmen und Serien – Der Streaming-Dienst Netflix erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Millionen von Usern nutzen mittlerweile das reichhaltige Angebot von Netflix. Seit der Corona-Krise verzeichnet der Streaming-Gigant satte 15,8 Millionen neue Abo-Kunden.

Die meisten glauben dabei, alles gefunden zu haben was Netflix so im Programm hat, wenn man normal über die Seite stöbert. Allerdings ist die Chance überaus groß, dass man eine riesige Anzahl von Filmen, TV-Shows oder Serie übersehen hat in der mehr als umfangreichen Netflix-Bibliothek.

Um sich das stundenlange Scrollen und Klicken zu erleichtern, kann man mit speziellen Codes direkt das Genre ansteuern, das man sehen will. Dabei entdeckt man dann unzählige Titel, die man sonst nicht gefunden hätte, auch weil man viele Unterkategorien wie beispielsweise „B-Horrorfilme“ und vieles mehr direkt mit den Codes ansteuern kann.

Und es ist so einfach, man nimmt schlicht die Webadresse http://www.netflix.com/browse/genre/XXXX und fügt am Ende anstatt „XXXX“ einfach nur den Code des Genres ein und schon werden auf der Seite alle dazugehörigen Titel angezeigt. Wichtig: Die Suche mit den Codes funktioniert nicht auf Telefonen, Smart-TV oder dem Amazon Fire Stick.

Nachfolgend alle Codes zu den Genres auf Netflix

Action & Abenteuer (1365)

Asiatische Action-Filme (77232)

Klassische Action & Abenteuer (46576)

Action-Komödien (43040)

Action-Thriller (43048)

Abenteuer (7442)

Comic- und Superhelden-Filme (10118)

Western (7700)

Spionage-Action & Abenteuer (10702)

Crime Action & Abenteuer (9584)

Auswärtige Action & Abenteuer (11828)

Kampfkunst-Filme (8985)

Militärische Action & Abenteuer (2125)

Anime (7424)

Erwachsenen-Anime (11881)

Anime-Action (2653)

Anime-Komödien (9302)

Anime-Dramen (452)

Anime-Features (3063)

Anime-Sci-Fi (2729)

Anime-Horror (10695)

Anime-Fantasy (11146)

Anime-Serie (6721)

Kinder- und Familienfilme (783)

Filme für Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren (6796)

Filme für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren (6218)

Filme für 5 bis 7-Jährige (5455)

Filme für 8 bis 10 Jahre (561)

Filme für 11- bis 12-Jährige (6962)

Bildung für Kinder (10659)

Disney (67673)

Filme, die auf Kinderbüchern basieren (10056)

Family Features (51056)

TV-Zeichentrickfilme (11177)

Kinderfernsehen (27346)

Musik für Kinder (52843)

Tiergeschichten (5507)

Klassische Filme (31574)

Klassische Komödien (31694)

Klassische Dramen (29809)

Klassische Sci-Fi & Fantasy (47147)

Klassische Thriller (46588)

Film noir (7687)

Klassische Kriegsfilme (48744)

Epics (52858)

Klassische ausländische Filme (32473)

Stummfilme (53310)

Klassische Western (47465)

Komödien (6548)

Dunkle Komödien (869)

Ausländische Komödien (4426)

Late-Night-Komödien (1402)

Mockumentarfilme (26)

Politische Komödien (2700)

Screwball-Komödien (9702)

Sportkomödien (5286)

Stand-up Comedy (11559)

Teen Comedies (3519)

Satiren (4922)

Romantische Komödien (5475)

Slapstick-Komödien (10256)

Kultfilme (7627)

B-Horror-Filme (8195)

Campy-Filme (1252)

Kult-Horrorfilme (10944)

Kult Sci-Fi & Fantasy (4734)

Kult-Komödien (9434)

Dokumentarfilme (6839)

Biografische Dokumentarfilme (3652)

Krimi-Dokumentarfilme (9875)

Ausländische Dokumentarfilme (5161)

Historische Dokumentarfilme (5349)

Militärische Dokumentarfilme (4006)

Sport-Dokumentarfilme (180)

Musik- und Konzert-Dokumentarfilme (90361)

Reise- und Abenteuer-Dokumentarfilme (1159)

Politische Dokumentarfilme (7018)

Religiöse Dokumentarfilme (10005)

Wissenschaft & Natur-Dokumentarfilme (2595)

Dokumentarfilme im sozialen und kulturellen Bereich (3675)

Dramen (5763)

Biografische Dramen (3179)

Klassische Dramen (29809)

Dramen im Gerichtssaal (528582748)

Crime-Dramen (6889)

Dramen auf der Grundlage von Büchern (4961)

Dramen auf der Grundlage des wirklichen Lebens (3653)

Tränenmänner (6384)

Ausländische Dramen (2150)

Sport-Dramen (7243)

Dramen für Schwule und Lesben (500)

Unabhängige Dramen (384)

Jugenddramen (9299)

Militärische Dramen (11)

Periodische Stücke (12123)

Politische Dramen (6616)

Romantische Dramen (1255)

Showbiz-Dramen (5012)

Social-Issue-Dramen (3947)

Glaube und Spiritualität (26835)

Filme über Glaube und Spiritualität (52804)

Geistliche Dokumentarfilme (2760)

Glaube und Spiritualität von Kindern (751423)

Ausländische Filme (7462)

Art House Filme (29764)

Ausländische Action & Abenteuer (11828)

Klassische ausländische Filme (32473)

Ausländische Komödien (4426)

Ausländische Dokumentarfilme (5161)

Ausländische Dramen (2150)

Ausländische Schwulen- und Lesbenfilme (8243)

Ausländische Horrorfilme (8654)

Ausländische Sci-Fi & Fantasy (6485)

Ausländische Thriller (10306)

Romantische ausländische Filme (7153)

Afrikanische Filme (3761)

Australische Filme (5230)

Belgische Filme (262)

Koreanische Filme (5685)

Lateinamerikanische Filme (1613)

Filme aus dem Nahen Osten (5875)

Neuseeland-Filme (63782)

Russisch (11567)

Skandinavische Filme (9292)

Südostasiatische Filme (9196)

Spanische Filme (58741)

Griechische Filme (61115)

Deutsche Filme (58886)

Französische Filme (58807)

Osteuropäische Filme (5254)

Niederländische Filme (10606)

Irische Filme (58750)

Japanische Filme (10398)

Italienische Filme (8221)

Indische Filme (10463)

Chinesische Filme (3960)

Britische Filme (10757)

Filme für Schwule und Lesben (5977)

Schwul-Lesbische Komödien (7120)

Dramen für Schwule und Lesben (500)

Romantische Schwulen- und Lesbenfilme (3329)

Ausländische Schwulen- und Lesbenfilme (8243)

Schwule und lesbische Dokumentarfilme (4720)

Fernsehsendungen für Schwule und Lesben (65263)

Horrorfilme (8711)

B-Horror-Filme (8195)

Creature Features (6895)

Kult-Horrorfilme (10944)

Tiefsee-Horrorfilme (45028)

Ausländische Horrorfilme (8654)

Horror-Komödie (89585)

Monster-Filme (947)

Slasher- und Serienmörderfilme (8646)

Übernatürliche Horrorfilme (42023)

Teen Screams (52147)

Vampir-Horrorfilme (75804)

Werwolf-Horrorfilme (75930)

Zombie-Horrorfilme (75405)

Satanische Geschichten (6998)

Independent Filme (7077)

Experimentelle Filme (11079)

Independent Action & Abenteuer (11804)

Independent Krimis (3269)

Romantische Independent Filme (9916)

Independent Komödien (4195)

Independent Dramen (384)

Music (1701)

Kids Music (52843)

Country & Western/Folk (1105)

Jazz & Easy Listening (10271)

Latin Music (10741)

Urban & Dance Concerts (9472)

World Music Concerts (2856)

Rock & Pop Concerts (3278)

Musicals (13335)

Classic Musicals (32392)

Disney Musicals (59433)

Showbiz Musicals (13573)

Stage Musicals (55774)

Romantische Filme (8883)

Romantische Favoriten (502675)

Schrullige Romanze (36103)

Romantische Independent Filme (9916)

Romantische ausländische Filme (7153)

Romantische Dramen (1255)

Klassische romantische Filme (31273)

Romantische Komödien (5475)

Sci-Fi & Fantasy (1492)

Action Sci-Fi & Fantasy (1568)

Alien Sci-Fi (3327)

Klassische Sci-Fi & Fantasy (47147)

Kult Sci-Fi & Fantasy (4734)

Fantasy-Filme (9744)

Sci-Fi-Abenteuer (6926)

Sci-Fi-Dramen (3916)

Sci-Fi-Horrorfilme (1694)

Sci-Fi-Thriller (11014)

Ausländische Sci-Fi & Fantasy (6485)

Sport-Filme (4370)

Sportkomödien (5286)

Sport-Dokumentarfilme (180)

Sport-Dramen (7243)

Baseball-Filme (12339)

Fußball-Filme (12803)

Boxen-Filme (12443)

Fußball-Filme (12549)

Kampfsport, Boxen und Ringen (6695)

Basketball-Filme (12762)

Sport und Fitness (9327)

Thriller (8933)

Action-Thriller (43048)

Klassische Thriller (46588)

Krimis (10499)

Ausländische Thriller (10306)

Independent Thriller (3269)

Gangster-Filme (31851)

Psychologische Thriller (5505)

Politische Thriller (10504)

Mysteries (9994)

Sci-Fi-Thriller (11014)

Spionage-Thriller (9147)

Steamy Thriller (972)

Übernatürliche Thriller (11140)

TV Shows (83)

British TV Shows (52117)

Classic TV Shows (46553)

Crime TV Shows (26146)

Cult TV Shows (74652)

Food & Travel TV (72436)

Kids’ TV (27346)

Korean TV Shows (67879)

Miniseries (4814)

Military TV Shows (25804)

Science & Nature TV (52780)

TV Action & Adventure (10673)

TV Comedies (10375)

TV Documentation (10105)

TV Dramas (11714)

TV Horror (83059)

TV Mysteries (4366)

TV Sci-Fi & Fantasy (1372)

Reality TV (9833)

Teen TV Shows (60951)

Quelle: independent.co.uk