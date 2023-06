Netflix: Beliebte Serie wird nach Absetzung doch fortgesetzt – Ab und zu geschehen doch noch Wunder. Zumindest wenn man auf die äußerst beliebte Fantasy-Serie „Warrior Nun“ beim Streaming-Dienst Netflix blickt. Viele Fans waren geschockt und so gar nicht damit einverstanden, als Netflix nach nur zwei Staffel „Warrior Nun“ plötzlich absetzte. Vor allem weil die letzte Folge der zweiten Staffel einen fiesen Cliffhanger parat hat.

Das wollten die Fans der Fantasy-Serie nicht so stehen lassen. Seit der Absetzung kämpften diese nämlich darum, „Warrior Nun“ wiederzubeleben. Demnach fluteten die Fans selbst Netflix-Postings, die nichts mit der Serie zu tun hatten, mit Kommentaren und Rufen nach einer Fortführung der Serie. Und tatsächlich, man scheint sie gehört zu haben.

Denn Serienschöpfer und Showrunner Simon Barry vermeldete nun via Twitter, das man an einer 3. Staffel zu „Warrior Nun“ arbeitet. In seiner Meldung bedankt sich Barry zudem bei allen Fans, die so viel Einsatz gezeigt hatten. Er sagte, dass ohne ihre Bemühungen, es kein Serien-Comeback gegeben hätte. Was die Fans in der dritten Staffel erwarten wird, wollte Simon Barry indes noch nicht verraten.

Nur so viel, die neue Staffel wird die Geschichte noch epischer als zuvor fortsetzen. Allerdings wird laut „TV Line“ die dritte Staffel von „Warrior Nun“ nicht mehr beim Streaming-Dienst Netflix landen. Demnach hat Barry ein neues Zuhause für die Fantasy-Serie gefunden. Welcher Streaming-Dienst das ist oder auf welchem Sender die neue Staffel laufen soll, wurde leider noch nicht verraten. Letztendlich ist das auch nicht wichtig für alle Fans.

Für die dürfte nur zählen, dass die auf dem gleichnamigen Comic von Ben Dunn basierende Serie nicht mit der zweiten Staffel abrupt endet. Man wird also erfahren, wie es um die junge Ava Silva weitergehen wird, die sich einer Gemeinschaft Nonnen angeschlossen hatte, um gegen das Böse in den Kampf zu ziehen.

Quelle: moviepilot.de