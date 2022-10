Netflix: Bald gibt es Streaming zum Schnäppchenpreis – Mittlerweile ist das Streaming von Filmen und Serien aus der Unterhaltungswelt nicht mehr wegzudenken. Der Streaming-Sektor boomt und fördert in aller Regelmäßigkeit immer mehr Streaming-Dienste zutage. Dies leider auch mit hohen Kosten, wenn man sich dazu entscheidet gleich mehrere Plattformen zu abonnieren.

Einer der Giganten der Branche ist Netflix, auch wenn der seit geraumer Zeit mit stark sinkenden Abozahlen zu kämpfen hat. Doch da will Netflix nun gegensteuern: Mit seinem kommenden Abo zum Schnäppchenpreis, das nun ein Startdatum bekommen hat. So wird es ab dem 03. November 2022 bei Netflix in Deutschland möglich sein, ein günstiges Abo für 4,99 Euro pro Monat abzuschließen.

Vor- und Nachteile des Basis-Abos mit Werbung

Das Basis-Abo mit Werbung kann natürlich jeder Zeit gekündigt werden. Der einzige Haken an der Sache ist, dass es ein werbefinanziertes Abo ist. Man muss also mit etlichen Werbeeinblendungen beim Streamen von Filmen und Serien leben. Im Vergleich kostet der werbefreie Basistarif bei Netflix 7,99 Euro pro Monat, der Standardtarif schlägt monatlich hingegen mit 12,99 Euro beziehungsweise das Premium-Abo mit 17,99 Euro zu Buche.

Einen weiteren Nachteil gibt es bezüglich des werbefinanzierten Netflix-Abos in Bezug auf die begrenzte Anzahl von Filmen und Serien: Diese hat lizenzrechtliche Gründe, da etliche Titel im Angebot nicht für Werbemodelle freigegeben sind. Darüber hinaus gibt es beim kommenden Günstig-Abo keine Download-Funktion.

Nachfolgend alle Infos zum neuen Basis-Abo mit Werbung in der Kurzübersicht:

In Deutschland für 4,99 Euro pro Monat ab 3. November um 17.00 Uhr buchbar

Abo kann jederzeit geändert oder gekündigt werden

Kleinere Auswahl an Filmen und Serien im Vergleich zu werbefreien Abo-Angeboten

Videoqualität bis zu 720p/HD

Durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde

Keine Download-Funktion

Verfügbar in 12 Ländern – Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA

Quelle: about.netflix.com