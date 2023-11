Netflix: Adam-Sandler-Film bricht All-Time-Rekord – Im Bereich der Streaming-Unterhaltung hat Adam Sandler mit seinen Filmen regelmäßig für Aufsehen gesorgt. Insbesondere seine neueste Kreation, der Animationsfilm „Leo“, markiert einen neuen Höhepunkt in seiner Karriere auf Netflix. Dieser Film, der am 21. November 2023 beim Streaming-Dienst Premiere feierte, hat sich nicht nur sofort an die Spitze der Film-Wochencharts gesetzt, sondern auch einen neuen Rekord aufgestellt:

Mit beeindruckenden 34,6 Millionen Views in der ersten Woche weltweit ist „Leo“ zum erfolgreichsten Start eines Animationsfilms in der Geschichte von Netflix geworden. „Leo“ übertrifft damit die bisherigen Spitzenreiter im Animationssegment von Netflix, darunter „Guillermo Del Toros Pinocchio“ mit 28,8 Millionen Views und „Das Seeungeheuer“ mit 33,5 Millionen Views in ihrer jeweils ersten Woche.

Großes Familien-Abenteuer für Groß und Klein

Diese Zahlen zeigen die immense Beliebtheit und das große Interesse, das „Leo“ bei den Zuschauern hervorgerufen hat. Adam Sandler, der für die Produktion von „Leo“ verantwortlich zeichnet, hat gemeinsam mit seinem Team eine bemerkenswerte Arbeit geleistet. Die Regie des Films wurde von Robert Smigel, Robert Marianetti und David Wachtenheim übernommen. Adam Sandler selbst verleiht der Hauptfigur, einer 74-jährigen Eidechse namens Leo, seine Stimme.

Die Handlung des Films ist ebenso originell wie unterhaltsam: Leo, der glaubt, bald zu sterben, beschließt, aus seinem Terrarium in einer Schulklasse auszubrechen, um das Leben in Freiheit zu genießen. Doch ein unerwarteter Twist verändert seine Pläne. Der Film „Leo“ ist ein quirliges Familien-Musical-Abenteuer, das eine breite Palette an Emotionen anspricht und sowohl Jung als auch Alt begeistert.

Quelle: filmstarts.de