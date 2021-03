Netflix: 78 neue Serien-Staffeln im Jahr 2021 – Egal, bei welchem Streaming-Dienst ihr unterwegs seid, die Auswahl an Serien ist schier unendlich. Auch beim beliebten Streaming-Anbieter Netflix gibt es in diesem Jahr serientechnisch allerhand zu sehen. Darunter sind nicht nur komplett neue Formate, sondern auch viele neue Staffeln aus aller Welt. Mit von der Partie: Echte Serien-Schwergewichte, die weitergeführt werden. Dazu zählen „The Witcher“, „Haus des Geldes“ und natürlich „Stranger Things“.

Nachfolgend seht ihr nicht nur alle Serien sowie Staffeln, die seit Januar 2021 auf Netflix erschienen sind, sondern auch all jene, die in den kommenden Monaten beim Streaming-Dienst an den Start gehen. Zudem gibt es eine lange Liste mit allen Serien und Staffeln, die noch keinen Startermin haben, aber noch im Laufe des Jahres auf Netflix erscheinen sollen. Natürlich kann sich da immer noch etwas tun in Sachen Serienverschiebungen – gerade in Zeiten von Corona.

Neue Staffeln im Januar 2021 bei Netflix

Cobra Kai, Staffel 3 - Start: 1. Januar 2021

Monarca, Staffel 2 - Start: 1. Januar 2021

Geheime Welt Idhún, Staffel 2 - Start: 8. Januar 2021

Disenchantment, Staffel 3 - Start: 15. Januar 2021

Carmen Sandiego, Staffel 4 - Start: 15. Januar 2021

Hallo Ninja, Staffel 4 - Start: 19. Januar 2021

Jurassic World: Neue Abenteuer, Staffel 2 - Start: 22. Januar 2021

Bonding, Staffel 2 - Start: 27. Januar 2021

Neue Staffeln im Februar 2021 bei Netflix

Mighty Express - Superschnelle Zugfreunde, Staffel 2 - Start: 2. Februar 2021

Hache, Staffel 2 - Start: 5. Februar 2021

Neue Staffeln im März 2021 bei Netflix

Paradise PD, Staffel 3 - Start: 12. März 2021

Love Alarm, Staffel 2 - Start: 12. März 2021

B: The Beginning, Staffel 2 - Start: 18. März 2021

Neue Staffeln im April 2021 bei Netflix

Familienanhang, Staffel 2 (Teil 3) - Start: 5. April 2021

Luis Miguel - Die Serie, Staffel 2 - Start: 18. April 2021

Neue Staffeln im Mai 2021 bei Netflix

Selena: Die Serie, Teil 2 - Start: 14. Mai 2021

Ein besonderes Leben, Staffel 2 - Finale - Start: 20. Mai

Transformers: War for Cybertron Trilogy, Staffel 3 - Finale - Start: 30. Mai 2021

Neue Staffeln im Juni 2021 bei Netflix

Drei Meter über dem Himmel, Staffel 2 - Start: Juni 2021

Neue Staffeln 2021 bei Netflix - ohne Startdatum

#blackAF, Staffel 2

After Life, Staffel 3 - Finale

Aggretsuko, Staffel 4

Another Life, Staffel 2

Atiye: Die Gabe, Staffel 3 - Finale

Atypical, Staffel 4 - Finale

Barbaren, Staffel 2

Biohackers, Staffel 2

Black Summer, Staffel 2

Blood of Zeus, Staffel 2

Blood & Water, Staffel 2

Bridgerton, Staffel 2

Castlevania, Staffel 4

Control Z, Staffel 2

Dash & Lily, Staffel 2

Dead To Me, Staffel 3 - Finale

Dear White People, Staffel 4 - Finale

Der junge Wallander, Staffel 2

Der Prinz der Drachen, Staffel 4

Der Prinz der Drachen, Staffel 5

Dunkle Leidenschaft, Staffel 2

Elite, Staffel 4

Emily in Paris, Staffel 2

F is for Family, Staffel 5 - Finale

Feel Good, Staffel 2 - Finale

Gentefied, Staffel 2

Grace and Frankie, Staffel 7 - Finale

Grünes Ei mit Speck, Staffel 2

Haus des Geldes, Staffel 5 - Finale

How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 3

Joint Venture, Staffel 3

Julie and the Phantoms, Staffel 2

Locke & Key, Staffel 2

Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten, Staffel 3 - Finale

Love, Death & Robots, Staffel 2

Lucifer, Staffel 5B sowie Staffel 6 (in DE bei Amazon)

Matrjoschka, Staffel 2

Sterbliche (Mortel), Staffel 2

Narcos: Mexico, Staffel 3

Noch nie in meinem Leben ..., Staffel 2

Outer Banks, Staffel 2

Ozark, Staffel 4 - Finale

Ragnarök, Staffel 2

Raising Dion, Staffel 2

Sex Education, Staffel 3

Space Force, Staffel 2

Stranger Things, Staffel 4

Süße Magnolien, Staffel 2

The A List, Staffel 2

Der Babysitter-Club, Staffel 2

The Kominsky Method, Staffel 3 - Finale

The Last Kingdom, Staffel 5

The Umbrella Academy, Staffel 3

The Witcher, Staffel 2

Top Boy, Staffel 4

Ultraman, Staffel 2

Valeria, Staffel 2

Virgin River, Staffel 3

Warrior Nun, Staffel 2

You, Staffel 3

Quelle: moviepilot.de