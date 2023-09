NCIS: Sydney: Trailer zum ersten internationalen Spin-off – Fans der weltweit erfolgreichen Crime-Serie „NCIS“ dürfen sich auf das erste internationale Spin-off „NCIS: Sydney“ freuen, das im November 2023 seine Premiere feiern wird. Der neue Ableger wird zunächst auf der australischen Version des Streaming-Services Paramount+ verfügbar sein, bevor er in den USA auf CBS ausgestrahlt wird. Fans können sich jetzt auch den ersten Trailer ansehen, der einen guten Vorgeschmack auf die Serie bietet.

Die Wurzeln der „NCIS“-Reihe gehen auf die Serie „JAG“ zurück, von der sie ursprünglich abgeleitet wurde. In den letzten 20 Jahren hat die Serie mehrere US-Spin-offs hervorgebracht, darunter „NCIS: Los Angeles“, „NCIS: New Orleans“ und zuletzt „NCIS: Hawai'i“. Letztere wird sogar LL Cool J als wiederkehrenden Gaststar präsentieren, der zuvor in „NCIS: Los Angeles“ aufgetreten ist. Mit „NCIS: Sydney“ wagt man sich nun also erstmals außerhalb der USA.

Kooperation zwischen den NCIS-Agenten und der australischen Bundespolizei

In „NCIS: Sydney“ werden indes Olivia Swann und Todd Lasance die Hauptrollen übernehmen. Sie werden von einem vielseitigen Cast unterstützt, darunter Sean Sagar als NCIS Special Agent DeShawn Jackson und Tuuli Narkle als AFP Liaison Officer Constable Evie Cooper. Generell stellt die Serie eine Kooperation zwischen den NCIS-Agenten und der australischen Bundespolizei (AFP) dar. Gemeinsam bilden sie eine multinationale Taskforce, die in einer der gefährlichsten Regionen gegen das Verbrechen vorgeht.

Endemol Shine Australia ist das Produktionsstudio hinter diesem neuen Ableger. Die Debütstaffel von „NCIS: Sydney“ umfasst acht Episoden. Jede Woche wird eine neue Folge online gestellt. Es wird erwartet, dass nach dem Start in Australien und den USA weitere internationale Termine folgen werden. Für den deutschen Markt ist bisher noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt. Die recht vielversprechende Crime-Serie „NCIS: Sydney“ scheint bereit, das Erbe des „NCIS“-Franchises fortzusetzen und dabei der Reihe frischen Wind mit dem Ortswechsel nach Down Under einzuverleiben.