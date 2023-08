NCIS: Star hat Serie wegen Respektlosigkeit verlassen – Seit nunmehr 20 Jahren mit ebenso vielen Staffeln gehört die Crime-Serie „NCIS“ zu den Seriendauerbrennern. Sie wurde von Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent Donald P. Bellisario („JAG“, „Zurück in die Vergangenheit“, „Airwolf“, „Magnum“) auf Grundlage der TV-Reihe „JAG – Im Auftrag der Ehre“ ersonnen und entwickelte sich zu einem ungeahnten Selbstläufer.

2003, damals noch unter dem Namen Navy NCIS, startete die erste Staffel in den USA. In den letzten zwei Dekaden hat die Kult-Crime-Serie einige Charaktere hervorgebracht, die sich schnell zu den Lieblingen der Fans mauserten. Dazu gehört auch Cote de Pablo, die sich in „NCIS“ als Ziva in die Herzen der Fans spielte. Da war der Aufschrei groß, als sie nach ganzen acht Jahren aus der Serie ausstieg.

Zu wenig Respekt für Serien-Charakter

De Pablo gehörte ab 2005 zum Team der Kultermittler und war in der Rolle der ikonischen Ziva bis zum Jahre 2013 dabei. Während es viele Gerüchte über die Gründe des Ausstiegs gab, wurden diese nun konkret von Cote de Pablo selbst öffentlich gemacht: Bei einem Interview mit „SensaCine“ wo sie ganz offen über den Grund ihres Ausscheidens bei „NCIS“ sprach.

In dem Q&A verriet de Pablo, dass sie vor allem nicht zufrieden damit war, wie die Autoren die Zukunft ihrer Figur Ziva geschrieben hatten. Cote de Pablo: „Ich habe acht Jahre lang an Ziva gearbeitet und dann hatte ich das Gefühl, dass die Figur nicht mit dem Respekt behandelt wurde, den sie verdiente. Sie wollten [Ziva] nach Israel zurückschicken und sie zu einer unglücklichen, elenden Frau machen. Ich fand das nicht fair. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht zurückkommen werde, bis jemand etwas wirklich Fantastisches für Ziva schreiben kann.“

Quelle: moviepilot.de