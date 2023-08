NCIS Staffel 21 erscheint viel später als erhofft – Wenn eine Serie über ganze 20 Staffeln geht und eine 21. Staffel in Arbeit ist, zeigt das, wie sehr die Fans hinter dem Format stehen. Derzeit läuft die 20. Staffel von „NCIS“ bei Sat 1. Viele Fans fiebern bereits der 21. Runde des Dauerbrenners entgegen, seit diese angekündigt wurde – doch einem Medienbericht zufolge dürfte sich diese wohl stark verzögern. Details dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Die 21. Staffel von „NCIS“ hat wie so viele Produktionen derzeit mit der Tagesordnung in Hollywood zu kämpfen. Der derzeit laufende Doppelstreik in der Traumfabrik, weil sich Autoren und Schauspieler eine bessere Gesundheitsversorgung und gerechtere Bezahlung von Studios und Producern erhoffen, macht dementsprechend auch vor „NCIS“ nicht halt. Was umso gravierender ausfällt, da die Serie erst mit Staffel 19 den Weggang eines Urgesteins zu verzeichnen und sich deutlich geändert hatte.

Wir erinnern uns:

Mark Harmon, der bis Staffel 19 den kultverdächtigen Anführer der Ermittlertruppe, Leroy Jethro Gibbs, verkörperte, verließ das Format. Lange stand für Fans auf der Kippe, ob es ohne „Boss“ Gibbs gehen wird. Nun spielt Gary Cole den neuen Boss Alden Parker. Der Fanliebe zu „NCIS“ scheint das keinen Abbruch getan zu haben, er hat sie überzeugt: Denn beim US-Sender CBS wurde wie eingangs erwähnt Staffel 21 in Auftrag gegeben.

Laut einem Bericht bei „Moviepilot“ sollte diese neue Season in den USA bereits im Herbst anlaufen. Doch weit gefehlt: Der Streik verhindert, dass die Dreharbeiten derzeit überhaupt nach Plan stattfinden können. Laut dem Bericht des deutschen Entertainmentportals wird Staffel 21 von „NCIS“ daher frühestens 2024 in den USA Premiere feiern, und dies auch nur, sollten sich die Arbeitskämpfer und die Produzenten relativ zeitnah einigen können, wonach es Stand dieses Artikels immer noch nicht aussieht.

Für deutsche Zuschauer heißt das konkret:

Noch länger warten. Denn laut „Moviepilot“ liegt ein Zeitunterschied von oftmals drei bis vier Monaten zwischen der Erstausstrahlung in den USA und der Premiere hierzulande. Es wird also viele Monate dauern, bis überhaupt die letzte Folge von Staffel 20 bei Sat.1 über eure Fernseher läuft – und dann überhaupt an eine Staffel 21 zu denken ist. Die Fans werden wohl Geduld beweisen müssen.

