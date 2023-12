NCIS: Staffel 21 erscheint später als erhofft – Seit zwei Jahrzehnten fesselt die Kult-Crime-Serie „NCIS“ ein weltweites Publikum mit spannenden Kriminalfällen und charismatischen Charakteren. Die Serie, die 2003 startete, hat sich seither zu einem festen Bestandteil der Serienlandschaft entwickelt. Einer der Hauptgründe für die anhaltende Beliebtheit von „NCIS“ war lange Zeit die Darstellung von Mark Harmon als Special Agent Leroy Jethro Gibbs, der das NCIS-Team anführte und zu einem Fanliebling wurde.

Das Finale der 20. Staffel von „NCIS“ lief kürzlich auf Sat.1. Seither warten alle Fans natürlich gebannt auf die 21. Staffel, auf die man aber noch ein Weilchen warten muss. Denn laut mehreren Berichten, darunter auch vom „People Magazine“, soll die 21. Staffel von „NCIS“ erst am 12. Februar 2024 auf CBS in den USA ausgestrahlt werden. Aufgrund der üblichen Zeitverzögerung zwischen der US-Premiere und dem deutschen TV-Start ist wohl nicht vor Mai 2024 mit der Ausstrahlung in Deutschland zu rechnen.

Harmon hat Interesse bekundet

„NCIS“ hat im Laufe seiner langen Geschichte viele Darsteller gesehen, die sich in die Herzen der Fans gespielt haben. Ein besonderer Fokus lag wie bereits erwähnt auf Mark Harmon, der Agent Gibbs verkörpert. Harmon verabschiedete sich in der vierten Folge der 19. Staffel vorläufig von der Serie. Es besteht jedoch die Hoffnung auf eine Rückkehr, da Harmon Interesse bekundet hat, erneut in die Rolle zu schlüpfen. Während viele Fans Gibbs vermissen, bleibt die übrige Besetzung bestehen.

Gary Cole kehrt als Agent Alden Parker zurück und füllt die Lücke, die Gibbs hinterlassen hat. In Staffel 20 von „NCIS“ geht es um Agent Parker, der mit Hilfe des NCIS-Teams seine Unschuld beweisen muss, nachdem er des Mordes an seinem korrupten Ex-Partner vom FBI beschuldigt wird. Ein großes Crossover-Event mit „NCIS: Hawaii“ und spannende Fälle, einschließlich eines russischen Spionagerings, halten die Spannung hoch.

Spin-off „NCIS: Sydney“

Trotz der langen Wartezeit auf die kommende 21. Staffel bleibt „NCIS“ ein fester Bestandteil in den Herzen der Fans, und die Vorfreude auf neue Episoden bleibt daher ungebrochen. Für diejenigen, die nicht auf neue „NCIS“-Folgen warten möchten, gibt es jedoch einen Silberstreif am Horizont. Der australische Spin-off „NCIS: Sydney“ soll in Deutschland erscheinen und könnte die Wartezeit bis zum Start der 21. Staffel überbrücken.