NCIS: L.A.: Staffel 10 – Serien-Tipp – Da sind wir wieder, bei einer neuen Staffel der beliebtesten Krimiserien aus den USA für das Heimkino. Eine Crime-Serie, die hierzulande nach all den Jahren viele Fans gefunden hat. Auch die nunmehr zehnte Staffel der Kriminalserie mit den Stars Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah und Eric Christian Olsen liefert Folge um Folge absolute Hochspannung ab.

Besonders der Mix aus guter Action, tollen Storys sowie witzigen Dialogen besticht und zusammen mit den dermaßen sympathischen Charakteren ist es kein Wunder, dass diese Serie bei den Fans so beliebt ist. Eine weitere Stärke ist, dass es so gut wie keine Qualitätsabfälle während einer Season gibt, und jede einzelne Episode tolle Crime-Spannung erzeugt. In den 24 Episoden der zehnten Staffel sehen sich Special Agent Kensi Blye und LAPD-Verbindungsmann Marty Deeks großen Veränderungen gegenüber, als sie endlich den Bund fürs Leben schließen.

Die Technikgenies Eric und Nell fangen derweil an, über ihre eigene berufliche und persönliche Zukunft nachzudenken und gemeinsam mit Hetty beschützt das Team einen saudischen Prinzen, der zur Zielscheibe eines bösartigen Kartells wurde und sich mit dem FBI zusammenschließt, um eine aktive Terrorzelle innerhalb der Stadtgrenzen zu lokalisieren. Die zehnte Staffel bietet reichlich Emotion und noch mehr Spannung und toppt ein weiteres Mal die Vorige.

Fans wissen, wie packend die Inszenierung auch in dieser Staffel gelungen ist. Damit steht „NCIS: L.A.“ weiterhin ganz oben im Genre-Ranking der Crime-Serien. Neben den Episoden beinhalten die DVDs coole Extras wie entfernte und erweiterte Szenen oder kleinere Dokus zur Serie. Insgesamt bekommt man einmal mehr ein Rundum-Sorglos-Paket für jeden Fan dieser kultigen US-Krimi-Erfolgsserie!

NCIS: L.A.: Staffel 10 (Universal Pictures) – VÖ: 9. Apr. 20