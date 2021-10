Navy CIS: Kult-Crime-Serie verliert nach 18 Jahren Hauptakteur – Seit der Einführung des Fernsehgerätes gibt es Crime-Serien wie Sand am Meer. Doch die Serie „NCIS“ ist hierbei etwas Besonderes, stellt sie doch das A-Team der TV-Agenten. Seit nunmehr satten 18 Jahren mit ebenso vielen Staffeln.

In all der Zeit gab es schon etliche Besetzungswechsel, aber keiner dürfte der Serie so wehtun wie der Weggang von Special Agent Leroy Jethro Gibbs, Kult-Charakter und eigentlicher Dreh- und Angelpunkt von „Navy CIS“. Zum Leidwesen aller Fans der Serie wird Mark Harmon nach knapp zwei Dekaden den Hut nehmen und aussteigen.

Gibbs geht in Rente

Dies hatte sich zwar seit einiger Zeit angedeutet, aber in der vierten Folge der 19. Staffel wird es Serien-Wirklichkeit werden und Gibbs in Rente gehen. Zuvor stiegen in unregelmäßigen Abständen beliebte Figuren aus der Serie wie Dr. „Ducky“ Mallard (David McCallum), „Abby“ Sciuto (Pauley Perrette), „Tony“ DiNozzo (Michael Weatherly )und natürlich Special Agent Ziva David (Coté de Pablo) aus.

Special Agent Leroy Jethro Gibbs zu verlieren, ist allerdings schon ein harter Schlag für die Serie. Ganz weg wird Mark Harmon aber nicht sein: So bestätigte Showrunner Steven D. Binder, dass Harmon weiterhin als ausführender Produzent an der Serie mitarbeiten werde. Wie Jethro Gibbs aus der Serie scheiden wird, wollen wir an dieser Stelle aus Spoiler-Gründen nicht verraten.

Wer es unbedingt wissen will, kann dies aber in den Weiten des Netzes in ausführlicher Form erfahren. Wie es mit „Navy CIS“ nach der aktuellen 19. Staffel weitergehen wird, steht noch nicht fest.

Quelle: film.tv