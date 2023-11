Nach zehn Jahren auf Sendung: Format wird für RTL zum Mega-Flop – Mit Undercover-Reportagen machen Günter Wallraff und sein Team regelmäßig von sich Reden, doch ausgerechnet das zehnjährige Jubiläum der Sendung geriet auf RTL kürzlich zu einem Quotendesaster. Das sonst so zahlreiche Publikum wollte offenbar nicht mit dem legendären Journalisten feiern, der schon seit den 1960ern für Schlagzeilen sorgt und einst sogar im griechischen Knast landete.

Normalerweise erfreut sich Wallraffs Aufdeckungsarbeit etwa hinsichtlich der Missstände in Fast Food Restaurants, Kitas oder auch in Deutschlands Krankenhäusern beim Publikum großer Beliebtheit – die Sendung am 2. November um 20:15 Uhr wurde jedoch zum Rohrkrepierer.

Gerade einmal 500.000 Menschen aus der werberelevanten Zielgruppe interessierten sich für den Rückblick auf die insgesamt 21 Folgen mit Einsätzen in unterschiedlichsten Branchen und den Blick hinter die Kulissen, die anlässlich des Jubiläums geplant waren.

Ein absoluter Negativrekord, der damit auch die Gesamtzahlen mit nach unten zog: Mit insgesamt nur 1,25 Millionen Zuschauern fuhr die Sendung das schwächste Ergebnis seit Bestehen des Formates ein.

Bei der Konkurrenz auf ProSieben lief es für „The Voice of Germany“ dafür umso besser, wo man mit 1,53 Millionen Zuschauern zwar nach wie vor nicht an alte Erfolge anknüpft, aber immerhin den besten Wert der aktuellen Staffel erreichen konnte. Gleiches gilt für den Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

