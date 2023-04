Nach sieben Jahren: Neuer Star Trek-Film kommt – Es gibt nicht viele Film-Franchises, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich neue Filme und Serien präsentieren und dabei den Hype darum immerzu aufrechterhalten. Eine dieser Erfolgsgeschichten schreibt bis heute das gigantische „Star Trek“-Science-Fiction-Universum. Doch auch wenn sich Trekkies in den letzten Jahren an einigen „Star Trek“-Serien wie „Picard“, „Discovery“ oder zuletzt „Strange New Worlds“ mal mehr, mal weniger erfreuen konnten, müssen Fans mittlerweile seit sieben Jahre auf einen echten Kinofilm warten.

Schließlich stammt dritte Teil des Reboots der Science-Fiction-Reihe „Star Trek Beyond“ aus dem Jahre 2016. Nun allerdings dürfen sich alle Freunde des Sci-Fi-Giganten endlich auf einen neuen „Star Trek“-Film freuen, der offiziell angekündigt wurde. Der neue Streifen wird jedoch kein Kino-Blockbuster, sondern wurde vom Streaming-Dienst Paramount+ in Auftrag geben.

Die geheime Division der Sternenflotte

Auch wird der kommende „Star Trek“-Film nicht das werden, was sich viele Fans vielleicht erhofft haben. Nämlich ein „Star Trek 4“ und zugleich die Fortsetzung der Reboot-Reihe. Laut Informationen von „Hollywood Reporter“ wird der kommende Streifen „Star Trek: Section 31“ werden. Ein Projekt, das ursprünglich eigentlich als Serie geplant war. „Section 31“ ist dabei das Spin-off zur Serie „Star Trek: Discovery“.

Fest steht auch, dass Michelle Yeoh als Emperor Philippa Georgiou im Film zurückkehren wird. Dort schließt sie sich dann der geheimen Division „Section 31“ der Sternenflotte an. Am Drehbuch arbeitet derzeit Craig Sweeny, während Olatunde Osunsanmi wie auch schon bei „Star Trek: Discovery“ die Regie übernehmen wird. Mit dem Film „Star Trek: Section 31“ könnten sie dann eine neue Ära einleiten, da 2024 die „Discovery“-Serie mit der fünften und letzten Staffel enden wird.

Beginn eines neue „Star Trek“-Zeitalters

Derweil meldete sich bereits Darstellerin Michelle Yeoh zum kommenden „Star Trek“-Film zu Wort: „Ich bin überglücklich, zu meiner Star Trek-Familie und dieser Rolle zurückzukehren, die ich schon so lange liebe. Section 31 liegt mir sehr am Herzen – seit ich Philippa das erste Mal gespielt habe, damals zu Beginn dieses neuen goldenen Star Trek-Zeitalters. Zu sehen, wie sie endlich ihren großen Moment erhält, ist ein wahr gewordener Traum [...]“

„Star Trek: Section 31“ wird recht sicher nach dem Serienfinale von „Star Trek: Discovery“ bei Paramount+ starten, weshalb man einen Serienstart Ende 2024 oder 2025 anpeilen kann. Allerdings sind bis dato keine weiteren Details zum neuen „Star Trek“-Film bekannt. Darüber hinaus ist ebenfalls eine neue Serie in Planung mit dem Titel „Star Trek: Starfleet Academy“, wo es, wie der Titel bereits vermuten lässt, um die Sternenflotten-Akademie gehen wird.

Quelle: moviepilot.de