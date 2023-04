Nach seinem Sieg vor Gericht: Johnny Depp kehrt auf die Leinwand zurück – Viele Beobachter des heftigen Rechtsstreites zwischen Johnny Depp und Amber Heard hatten darin bereits das Ende der Karriere des Schauspielers gesehen. Letzten Endes sollte der inzwischen 59-Jährige den Prozess gegen seine Ex-Frau, die ihm unter anderem häusliche Gewalt vorgeworfen hatte, im Wesentlichen jedoch für sich entscheiden, und so werden wir Depp demnächst auch wieder in einer großen Rolle auf der Leinwand sehen.

Zwar dürfte in der öffentlich gewaschenen Schmutzwäsche keine weiße Weste mehr zu finden sein, doch mit dem Urteil gilt Depp als rehabilitiert und darf nun sogar die kommenden Filmfestspiele in Cannes am 16. Mai mit dem Historiendrama „Jeanne du Barry“ eröffnen.

Von der französischen Schauspielerin Maïwenn inszeniert, erzählt dieser die Geschichte der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Jeanne du Barry, die zur Mätresse des französischen Königs Ludwigs XV. aufsteigt und damit für einen Skandal am Hofe sorgt.

In dem Spielfilm verkörpert Depp Ludwig XV., Maïwenn, die auch für die Regie und das Drehbuch verantwortlich zeichnet, mimt das namensgebende „Straßenmädchen“.

Zuvor war Depp das letzte Mal 2020 in dem Drama „Minamata“ zu sehen gewesen – eine Filmbiographie, die davon erzählt, wie der Fotograf W. Eugene Smith der Welt von einer Massenvergiftung mit Quecksilber in der japanischen Stadt Minamata berichtete.

Dann kam der schlagzeilenträchtigen Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau, im Zuge dessen Depp seine Rolle als Gellert Grindelwald in „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ verlor – eine Figur, die er in den zwei Filmen zuvor bereits dargestellt hatte.

Depp wurde seinerzeit durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt, Gerüchten zufolge könnte er im vierten Teil nun aber zur Reihe zurückkehren.

