Nach seinem größten Flop: Neue Actionkomödie mit Stallone geplant – Von den reinen Einspielergebnissen einmal angesehen, mag man sich darüber streiten, welcher Film als Tiefpunkt von Sylvester Stallones Karriere zu deuten ist, „Stop! Oder meine Mami schießt!“ aus dem Jahr 1992 dürfte in der Debatte aber sicherlich am häufigsten genannt werden. Sly selbst ärgert sich bis heute über seine Rolle in dem Streifen und erklärte: „Ein Bandwurm könnte ein besseres Drehbuch schreiben. In China zeigen sie den Film einmal pro Woche, um die Geburtenrate auf null zu senken.“

Selbst eine fantastische Estelle Getty in der Rolle der namensgebenden Mutter vermochte den Film nicht zu retten, der völlig zurecht mit drei goldenen Himbeeren abgewatscht wurde.

Eine äußerst spaßige Anekdote ist in diesem Zusammenhang, dass Stallone die Rolle nur deshalb angenommen hatte, weil sein damaliger Konkurrent Arnold Schwarzenegger zuvor vorgegaukelt hatte, sich für die Rolle zu interessieren.

In der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon erinnerte sich Stallone: „Mein Agent sagte mir dann, ‚Du musst den Film machen, Arnold macht ihn sonst! Ich sage dir, wenn du dir ‚Stop! Oder meine Mami schießt!‘ nicht schnappst, wird er es tun.‘ Also sagte ich: ‚Na gut, ich mache es.‘“

Nach 30 Jahren sind die Wunden, die der Film beim Publikum und bei den Darstellern hinterlassen hat, inzwischen zu Narben verblasst, doch Stallone will es offenbar noch einmal darauf ankommen lassen.

Einem Bericht von „Deadline“ zufolge, plant Amazon in Zusammenarbeit mit Stallones Produktionsfirma Balboa Productions eine Actionkomödie nach Brian Ottings Drehbuch „Never Too Old to Die“, in welcher der inzwischen 76-jährige Altstar die Hauptrolle eines Agenten im Ruhestand übernehmen soll, der in einem Altersheim einem Mord auf die Schliche zu versuchen kommt.

Der Regieposten ist noch vakant.

Auch zu der weiteren Besetzung oder einem möglichen Starttermin ist noch nichts bekannt. Dafür aber, dass noch mehr Filme mit Sly auf Amazon folgen werden, handelt es sich bei dem aktuellen Projekt doch um das erste, welche aus einem mehrere Jahre umfassenden gemeinsamen Vertrag entspringt.

