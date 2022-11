Nach Schock-Diagnose: Chris Hemsworth nimmt sich Auszeit – Chris Hemsworth gehört zu den Fan-Lieblingen Hollywoods, hat sich vornehmlich international einen Namen als „Thor“ in den Marvel-Blockbustern gemacht. Während er in seinen Filmen als nordischer Gott Welt und Freunde rettet, zeigt sich Hemsworth nun im realen Leben als verletzlich.

Denn der Hollywood-Star hat sich für seine eigene, kommende Dokumentation „Limitless“ von Ärzten komplett durchchecken lassen. Der 39-jährige Schauspieler erhielt während zahlreicher Gesundheitstests eine besorgniserregende Diagnose. So fand man bei den Untersuchungen heraus, dass Hemsworth eine „acht bis zehn Mal“ höhere Wahrscheinlichkeit aufweist, die Alzheimer-Krankheit zu bekommen.

Nach Schock-Diagnose drastische Maßnahme ergriffen

Eine wahre Schock-Diagnose für den Hollywood-Star, denn er kennt sich gut mit der Krankheit aus. Sein Großvater leidet seit Jahren unter Alzheimer. Seine Diagnose stimmte Chris Hemsworth mehr als nachdenklich, weshalb er nun zu einer extremen Maßnahme griff. Demnach legt er nun erstmal eine Schauspiel-Auszeit ein, da er im Kreise seiner Familie sein will. Hemsworth in Interview mit „Vanity Fair“:

„Das hat wirklich etwas in mir ausgelöst, sodass ich mir eine Auszeit nehmen will. […] Peter Attia, der in der Folge der Doktor für Langlebigkeit ist und viel in der Show beaufsichtigt, rief den Serien-Erfinder an und sagte: ‚Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen eine Konversation abseits der Kameras haben und sehen, ob er dies überhaupt in der Show haben will’. […] Es war ziemlich schockierend, als er mich anrief und es mir sagte.“

Der Rückzug ins Familienleben ist nachzuvollziehen, schließlich warten zu Hause in Australien seine Frau Elsa Pataky und seine Kids: Tochter India sowie die Zwillinge Sasha und Tristan.

Quelle: bild.de