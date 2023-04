Nach Niederlage vor Gericht gegen Johnny Depp: Amber Heard spielt doch in Aquaman 2 mit – Es war ein aufsehenerregender Gerichtsprozess, den die Öffentlichkeit gespannt verfolgte: Die Verleumdungsklage von Hollywood-Legende Johnny Depp gegen Exfrau Amber Heard, die Depp letztlich für sich entscheiden konnte. Heard hatte in einem Artikel nach Meinung von Depps Verteidigung angedeutet, Depp sei ein häuslicher Gewalttäter. Die Richterin gab dem Recht. Nach ihrer Niederlage machten Gerüchte über Heards Mitwirkung in „Aquaman 2“ die Runde. Sie sei aus dem Projekt raus, hieß es. Nun wissen wir mehr.

Die Rolle der rothaarigen Unterwasser-Schönheit Mera solle demnach für Teil zwei, „Aquaman and the Lost Kingdom“ neu besetzt werden, so war es im Netz zu vernehmen. Der Tenor klang einhellig, Hollywood-Insider, Medien und an der Produktion Beteiligte zeichneten ein Bild, das nach ihrer Schlappe vor Gericht eigentlich keine andere Interpretation zuließ. Doch wie sich nun zeigt, handelte es sich dabei um einen Irrtum.

Ein Videobeweis:

Laut dem Portal „Unilad“ wurde während der Messe CinemaCon ein Trailer gezeigt, der einen kurzen Auftritt von Amber Heard als Aquamans Freundin und Verbündete Mera zeigte. Man beruft sich im Artikel auf die beiden Medienportale „Insider“ und „The Direct“. Einen Dialoganteil haben ihre Auftritte im Trailer nicht, sie werde jedoch in zwei Einstellungen gezeigt und es sei eine Kampfszene mit ihr zu sehen. Der Rest des Trailers zeigte Aquaman (Jason Momoa) bei seinen Alltagssorgen.

Als neuer Anführer von Atlantis habe er mit sich zu kämpfen und tut sich daher mit seinem Stiefbruder Orm (Patrick Wilson) zusammen. Der Trailer soll auch die im ersten Film angedeutete Rückkehr von Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) zeigen, der die Oberwelt der Luftatmer attackiert und somit als Bösewicht für „Aquaman and the Lost Kingdom“ fungiere. Es ist unklar, wie viel Zeit auf dem Bildschirm Mera und damit Heard letztlich erhalten wird.

Während der Gerichtsverhandlung hatte sie zum Film-Skandal Angaben gemacht:

Demnach seien viele Szenen mit ihr im Schneideraum auf dem Boden gelandet. Wörtlich führte sie aus: „Ich habe echt hart gekämpft, um im Film zu bleiben – sie wollten mich nicht im Streifen dabei haben. Man gab mir ein Drehbuch. Und dann gab man mir neue Versionen dieses Scripts, in denen ganze Szenen herausgenommen waren, mit Handlungen, die meine Figur und einen anderen Charakter darstellten und, ohne hierzu spoilern, zwei Charaktere, die miteinander kämpften.“

Sie schloss mit ihrer Aussage vor Gericht: „Die haben praktisch einen Großteil meiner Rolle rausgenommen. Die haben einfach eine Menge entfernt.“ Die Verhandlung wurde von den Fans des Films und Johnny Depps begleitet, dem ihre Äußerungen schweren Rufschaden und finanzielle Schäden in Millionenhöhe zugefügt haben sollen. Heard schlug online eine Welle der Entrüstung ob ihrer Anschuldigungen entgegen. Dies führte zu einer Kampagne bei der Plattform „Change.org“: 4,6 Millionen Unterschriften wurden gesammelt. Das Ziel: Heard sollte nicht in „Aquaman 2“ dabei sein.

Seinerzeit reagierten die Produzenten des Films:

Die Verantwortlichen stellten klar, dass man hinsichtlich „Aquaman and the Lost Kingdom“ keinem Druck nachgeben werde, sondern man wolle stattdessen „tun, was für den Film richtig ist“. Den Spekulationen über ein Ende der Beteiligung Heards tat dies freilich keinen Abbruch. Als die Gerüchte die Verantwortlichen erreichten, nannte ein Sprecher die Aussagen, sie wäre nicht mehr Teil des Films, „Irsinn“.

Der Sprecher führte gegenüber „Insider“ aus: „Die Gerüchteküche brodelt weiter wie seit dem ersten Tag – ungenau, unsensibel und leicht verrückt.“ So wird Amber Heard allem Anschein nach doch in „Aquaman and the Lost Kingdom“ mitwirken, wenn auch nicht bekannt ist, in welchem Umfang. Der Film soll ab dem 21. Dezember 2023 in den deutschen Kinos anlaufen.

Quelle: unilad.com