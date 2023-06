Nach Netflix-Vorgehen gegen Konten-Sharing: Streaming-Nutzung im Urlaub wirft Fragen auf – Bereits vor längerer Zeit versprach Netflix seinen Investoren, Umsatzverluste durch geteilte Konten mit Maßnahmen zu stoppen. Dieser Schritt wurde vor kurzem realisiert. Doch es kommen Fragen auf. Insbesondere darüber, wie mit dem Abo zu verfahren ist, wenn man sich im Urlaub befindet oder eine längere Berufsreise antreten muss. Schließlich erwartet der Streaming-Gigant, dass man im Zuge der Maßnahmen gegen das Konten-Teilen einen sogenannten „Netflix-Haushalt“ festlegt.

Es ist dieser Ort, an dem Netflix jederzeit und ohne Komplikationen nutzbar sein soll. Der Streaming-Riese verspricht Kunden, dass diese auf Reisen ihren Dienst ohne Probleme verwenden können. Nicht bekannt ist dabei, ob sich die Konto-Inhaber an bestimmte Auflagen halten müssen, wie ein Artikel bei „Golem“ erklärt. Dort hat man das Thema ausführlich recherchiert, und erläutert, dass es sehr wohl dann Auflagen einzuhalten gilt, sobald man Netflix auch an einem Zweitwohnsitz verwenden möchte.

Auch trifft dies zu, sobald jemand wiederholt den Aufenthaltsort ändert

Netflix stellt einen Hilfeartikel bereit, der den Titel „Netflix außerhalb Ihrer Adresse verwenden“ trägt. Dieser erläutert, dass man die Netflix-Applikation auf dem Handy oder Tablet mindestens einmal pro Monat an dem Internetanschluss nutzen muss, welcher zu dem vorher festgelegten Netflix-Haushalt gehört. Doch der „Golem“-Recherche zufolge erklärt das Hilfeportal eben nicht, wie es aussieht, wenn man sich mit der App im Heimnetzwerk etwa vor einer Reise schon 30 Tage oder länger nicht mehr im Heimnetz angemeldet hat.

Es ist daher strittig, ob ein Netflix-Zugriff dann überhaupt noch funktioniert. Ebenso ist nicht klar, wie es sich mit Nutzern verhält, die länger als einem Monat an einem Zweitwohnsitz sind und dort nicht ohne weiteres auf ihren Internetanschluss zugreifen können. „Golem“ fragte kurzerhand bei Netflix nach, erhielt als Antwort des Streaming-Riesen, dass man sich „nicht im Detail äußern“ wolle: „damit diese Neuerungen nicht bewusst technisch umgangen werden“.

Haushaltsänderungen möglich

Der Hilfeartikel hält laut dem Technik-Portal „Golem“ keinerlei Informationen bereit, ob man uneingeschränkt auf einem Smart-TV oder streamingfähigen Gerät am Zweitwohnsitz Netflix nutzen kann. Das Unternehmen antwortete darauf, dass man vorbereitet sei auf „auf eine ganze Reihe von möglichen Konstellationen“.

Ein weiterer Hilfeartikel des Anbieters, „Netflix-Haushalt einrichten oder aktualisieren“, erläutert, dass man nur mithilfe der Netflix-Applikation auf einem Streaming-Gerät oder Smart-TV überhaupt einen sogenannten Netflix-Haushalt ändern können soll. Es bleibt also unklar, ob dies auch mit anderen Methoden durchführbar ist. Hierzu wollte man sich bei Netflix ebenfalls nicht mit Einzelheiten äußern.

Verlassen können sollen sich die Abonnenten hingegen darauf, dass bei einer Abo-Nutzung auf Reisen keine Netflix-Kündigung droht.

Quelle: golem.de