Nach Netflix & Disney+: Zwei weitere Streaming-Anbieter erhöhen die Preise – Zuletzt hatte man sowohl im Hause Netflix als auch bei Disney+ die Preise erhöht. Nun zeichnet sich ab, dass zwei weitere Anbieter auch in Europa zumindest folgen könnten. Denn einem Medienbericht zufolge gibt es Meldungen aus den USA, dass Streaming-Abonnenten einmal mehr tiefer in die Taschen greifen dürfen – und bekanntermaßen folgen solche Erhöhungen oftmals global. So betreffen die Änderungen bei einem Dienst auch bereits Deutschland.

Es haben in den Vereinigten Staaten sowohl Paramount+ als auch Apple TV+ laut einem Bericht bei „Chip“ Maßnahmen angekündigt, welche die Preise für viele Abonnenten anziehen werden. Unklar ist laut dem Bericht bislang, inwiefern sich diese Preiserhöhungen bei Paramount+ auch auf deutsche Nutzer auswirken könnten – doch wie eingangs erwähnt, operieren die Unternehmen global und es kommt mitunter sehr wohl vor, dass der europäische und somit deutsche Markt bei Änderungen in Nordamerika nachzieht. Apples Änderungen haben demnach bereits Folgen für deutsche Kunden.

Die Änderungen bei beiden Diensten konkret:

Es ist laut einem Bericht von „Variety“ bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass Apple TV+ die Preise erhöht. Derzeit liegt der Preis für ein Monatsabo in den Vereinigten Staaten bei 6,99 Dollar monatlich beziehungsweise 69 Dollar jährlich. Hier kommt es zu einer Erhöhung um satte drei Dollar: 9,99 Dollar monatlich respektive 99 Dollar jährlich. Diese Änderung betrifft wie eingangs erwähnt auch deutsche Nutzer – hierzulande erhöht sich der Preis für Apple TV+ auf 9,99 Euro monatlich.

Es handelt sich laut „Chip“ um eine satte Verdoppelung zum damaligen Anfangspreis des Streamingdienstes. Betroffen sollen davon bislang nur Neukunden sein – Bestandskunden entrichten vorerst noch die alte Gebühr. Doch die Frist ist kurz: Mit der nächsten Abrechnung wird sich das ändern, dann greift laut „Chip“-Artikel auch für den Kundenbestand der neue Preis. Apple nennt als Grund für die Preiserhöhung das gewachsene Portfolio der Serien und Filme.

Darunter sind etliche Publikumslieblinge und Preisgewinner:

Formate wie „Ted Lasso“, „For all Mankind“ oder „Severance“ etwa oder Spielfilme wie „CODA“, der 2023 mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet wurde. Paramount+ weist im Gegensatz zu vielen Anbietern nur zwei Abonnement-Modelle auf: einerseits eine Monatsmitgliedschaft für 7,99 Euro, andererseits eine Jahresmitgliedschaft für 79,90 Euro. In den Vereinigten Staaten bietet das Unternehmen hingegen auch ein Basisabo für 5,99 Dollar mit Werbung an.

Wer werbefrei streamen möchte, wird dort hingegen mit 11,99 Dollar zur Kasse gebeten – man erhält dafür jedoch technische Schmankerl wie 4K UHD, HDR10 und Dolby Vision. Die beiden Bezahlmodelle aus den USA sollen laut Artikel zum internationalen Standard werden – schon am 16. November soll es so weit sein. Dann werden laut einem Bericht von „Deadline“ auch Länder wie Australien, Kanada, Mexiko und Brasilien Paramount+ nach Werbe- und Premium-Abo aufgespalten erhalten.

Nächstes Jahr wohl auch in Deutschland

Bei den Technik-Experten von „Chip“ rechnet man im Fazit des Artikels auch für Deutschland 2024 mit einer solchen Aufteilung: Wer dann Sendungen wie „Yellowstone“ oder „Tulsa King“ sehen möchte, dürfte sich spätestens dann entscheiden müssen. Alternativ kann man bislang Paramount+ mit Zusatzkosten auch als einen Kanal über Amazon Prime beziehen. Man darf gespannt sein, ob es so bleibt.

Quelle: chip.de