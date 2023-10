Nach Megaerfolg der „Top Gun“-Filme: Spannende Serie rund um Kampfpiloten kommt – Nachdem die „Top Gun“-Filme mit Tom Cruise Millionen von Zuschauern in die Kinos gelockt haben, gibt es bald Nachschlag. Jedoch anders als gedacht, nämlich in einem anderen Format: als Dokumentarserie. Diese hört aktuell noch auf den Arbeitstitel „Top Gun: The Next Generation“, wobei der Fokus auf das Elite-Ausbildungsprogramm der U.S. Navy gelegt wird.

Bekannt ist dieses Programm als „TOPGUN“ und die Serie wird hier angehende Kampfpiloten in der Ausbildung begleiten. Die Serie wird indes von National Geographic produziert. Während die „Top Gun“-Filme fiktional sind, können Fans nun mit „Top Gun: The Next Generation“ einen authentischen Einblick in die Kampfausbildung erhalten. Im Gegensatz zu den Kinofilmen mit Tom Cruise stellt die Serie die echten Herausforderungen, Risiken und Erfolge der Ausbildung junger Piloten in den Mittelpunkt.

„Mit so vielen Millionen Fans der Filme rund um die Welt war ich sofort von der Serie angetan – diese Elite-Jetpiloten sind nicht nur extrem professionell und beeindruckend, sie haben auch alle sehr verschiedene Geschichten zu erzählen“, so Tom McDonald von National Geographic, verantwortlich für die Dokumentar-Inhalte. Es wird erwartet, dass die „Top Gun“-Serie eine Mischung aus atemberaubenden Flugaufnahmen und persönlichen Interviews mit den Pilotenanwärtern bieten wird.

Diese Kandidaten durchlaufen ein intensives Trainingsprogramm mit dem ultimativen Ziel, die Möglichkeit zu erhalten, den modernsten Jet der Welt, den F-35C Lightning II, zu steuern. Laut der offiziellen Synopsis der Serie wird es nur wenigen gelingen, dieses Ziel zu erreichen. Tom McDonald verspricht für „Top Gun: The Next Generation“ eine „berauschende, visuell umwerfende und faszinierende Reise in die unglaublich leistungsorientierte Welt des Elite-Fliegens.“

Verantwortlich für „Top Gun: The Next Generation“ wird übrigens Showrunnerin Karen Edwards sein. Leider ist noch nicht bekannt, wann Fans diese allem Anschein nach überaus spannende Doku-Serie im TV oder Stream zu sehen bekommen.

Quelle: filmstarts.de