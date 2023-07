Nach Kinoflop mit Tom Cruise: Filmisches Monster-Universum vom Genre-König – Vor mittlerweile sechs Jahren setzte man große Hoffnungen auf den starbesetzten Monster-Horror „Die Mumie“ mit Tom Cruise, Sofia Boutella und Russell Crowe. Was der Anfang von einem großen „Dark Universe“ werden sollte, ging allerdings an den Kinokassen vollends unter.

Nach „Die Mumie“, sollten Filme wie „Frankensteins Braut“ mit Angelina Jolie folgen. Ein neues Monster-Film-Universum, mit zahlreichen Hollywood-Stars wie auch Johnny Depp und Javier Bardem. Doch nach dem Kinodesaster von „Die Mumie“ wurden all die Pläne direkt wieder von Universal Pictures eingestampft.

„Nun macht er hier sein eigenes Monster-Universum!“

Die Idee war damals, dass eigentlich Genre-König Guillermo del Toro das „Dark Universe“ verfilmen sollte. Doch er lehnte damals ab und das, obwohl del Toro ein bekennender Fan der klassischen Filmmonster ist. Doch es ist eben genau dieser Guillermo del Toro, der aktuell an einer neuen Interpretation von Mary Shelleys legendärem Klassiker „Frankenstein“ arbeitet.

Doch angeblich nicht nur das, denn sein Produzent und langjähriger Weggefährte J. Miles Dale ließ in einem Interview aufhorchen mit den Worten: „Nun macht er hier sein eigenes Monster-Universum!“. J. Miles Dales’ Äußerungen deuten an, dass Guillermo del Toro wohl gerne all die legendären Monsterfiguren in Zukunft auf seine eigene Art und Weise für das Kino wiederbeleben würde. Angefangen eben mit Mary Shelleys „Frankenstein“.

Es wäre also eine Alternative zu dem „Dark Universe“, welches Universal damals Del Toro angeboten hatte. Natürlich ist einiges noch überaus spekulativ, aber wenn man Dales Hinweise hernimmt, dazu Guillermo del Toros kommenden „Frankenstein“-Streifen, könnte es eine spannende Kinozukunft für alle Fans der klassischen Filmmonster geben.

Quelle: filmstarts.de