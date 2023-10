Nach Katastrophen-Quote: Sat.1 wirft Sendung aus dem Programm – Im ersten Quartal dieses Jahres brachte der Privatsender Sat.1 ein neues Vorabendformat auf den Bildschirm, das als wichtiger Bestandteil der Programmumstellung des Senders dienen sollte. Trotz hoher Erwartungen konnte das Magazin „Volles Haus“, das zunächst bis zu drei Stunden lang ausgestrahlt wurde, nicht überzeugen.

Hinter den Kulissen wurde schließlich beschlossen, das erfolglose Format aus dem Sendeplan zu nehmen. Laut Informationen von „DWDL“ endet „Volles Haus“ offiziell am 13. Oktober 2023. Frühere Versuche von Sat.1, ein Vorabendmagazin zu etablieren, scheiterten übrigens ebenfalls. Moderatoren wie Jasmin Wagner und Jochen Schropp konnten das Ruder nun auch nicht herumreißen.

Nur 40.000 Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren

Die Show erreichte in ihren schlechtesten Phasen nur 40.000 Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren, was die Entscheidung für die Einstellung des Programms am Ende mehr als nahelegte. Die Chef-Redakteurin von Sat.1, Juliane Eßling, äußerte indes Bedauern über die Absetzung von „Volles Haus“ und dankte dem Team für seinen Einsatz. Es seien viele Versuche unternommen worden, das Magazin zu einem Erfolg zu führen, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren.

Nach dem Aus für die Flop-Sendung „Volles Haus“ gab Sat.1 nun offiziell bekannt, dass man sich wieder auf bereits bewährte Formate konzentrieren werde. Das Hauptprogramm am Nachmittag wird wieder von Doku-Soaps dominiert, ein Genre, das in der Vergangenheit für den Sender erfolgreich war. Das neue Line-Up startet um 15 Uhr mit der Sendung „We Are Family!“, gefolgt von „Die Tier-Docs“ um 16 Uhr.

Danach werden zwei Episoden von „Urlaubs-Docs“ ausgestrahlt, ehe die Show „Lebensretter hautnah“ die Zuschauer ab 18 Uhr unterhalten soll. Um 19 Uhr tritt dann die neue Serie „Die Landarztpraxis“ ihren Platz im Programm an.

