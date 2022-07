Nach Fotos von Sixtinischer Kapelle: Twitter-Nutzer toben über Russell Crowe – Vor vielen Jahren zementierte der Hollywood-Star Russell Crowe seine Karriere mit dem unvergesslichen Meisterwerk „Gladiator“. Nun war er zurück in Rom – oder besser gesagt: im Vatikan. Dort wurde ihm etwas zuteil, wonach sich wohl viele kulturbegeisterte Menschen geradezu die Finger lecken würden: eine Privatführung durch die weltberühmte Sixtinische Kapelle. Es war ihm gestattet, „in Stille“ das berühmte vatikanische Museum zu durchschreiten. Doch dabei beging Crowe einen Fauxpas.

Der führte zu Lautmeldungen entrüsteter Personen auf Twitter. Denn Russell Crowe hatte seinen Privatbesuch auf dem Sozialen Netzwerk hochgeladen, um seine Dankbarkeit auszudrücken. So schrieb er „Ich weiß nicht, ob es ein größeres Privileg auf der Welt gibt, als den Schlüssel zur Sixtinischen Kapelle in den Händen zu halten und ihre Pracht in aller Stille zu bewundern. Das war gestern ein ganz besonderes Erlebnis für uns als Familie. Wir durften ganz allein durch das Vatikanische Museum gehen. Unglaublich.“

Weiter führte der australische Schauspieler aus:

I’m not sure there’s a more special privilege in the world than to hold the key for the Sistine Chapel and to experience it’s glory in silence. So grateful.

Sono al servicio di Roma. pic.twitter.com/BjPfPAvoIO — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

„Meine Mutter ging vor über 20 Jahren mit meinem Vater durch diese Gänge, zusammen mit den Tausenden von Touristen, die täglich hierher strömen und es zum drittbeliebtesten Museum der Welt machen. Wir erhielten Zugang zu Räumen, Perspektiven und Teilen der Sammlung, die man als normaler Tourist nicht zu sehen bekommt. Als wir uns in einen winzigen Privataufzug quetschten und zu einem Balkon aufstiegen, den nur wenige zu sehen bekommen, drückte sie meine Hand und sagte: ‚Ich wünschte, dein Vater wäre hier‘.“

Crowe schloss seine Eindrücke: „Wir traten auf den Balkon, der einen majestätischen Rundumblick über Rom bot. Von irgendwo aus dem Vatikan hörten wir die Musikkapelle der Schweizergarde proben.“ Die Sonderbehandlung für den Prominenten brachte so manchen Nutzer in den sozialen Netzwerken auf die Palme. Besonders ungehaltene Kommentare gab es für die Tatsache, dass Crowe Fotos von der berühmten Decke der Sixtinischen Kapelle machte – geschaffen von Michelangelo und eines der prägendsten Kunstwerke der Weltgeschichte –, was streng verboten ist.

quello che facciamo in vita

riecheggia nell'eternità pic.twitter.com/1BIkfjqMhF — Russell Crowe (@russellcrowe) July 19, 2022

So schrieb ein Nutzer auf Italienisch, wohl auf die Passage mit dem „Privileg“ von Crowes Text bezogen „Mir scheint jedoch, dass Rom eher Ihnen im Moment zu Diensten ist. Privater Besuch, man lässt Sie an einem Ort fotografieren, an dem es kategorisch verboten ist. Das ist nicht sehr fair, finden Sie nicht auch?“ Jemand anders äußerte Kritik am Vatikan: „Die Kirche vergibt also Privilegien an reiche und berühmte Menschen, während das einfache Volk in der Schlange stehen und in der Hitze schmoren muss. Geschweige denn Fotos machen dürfte.“

Ein anderer wütender Kommentar: „Kann bitte jemand den anderen 99 Prozent der Menschen auf der Welt, selbst denen, die in Rom geboren wurden, erklären, warum sie das Wunder der Sixtinischen Kapelle nicht in Ruhe erleben können, während er es kann?“ Doch es gab auch positiven Zuspruch und Nutzer, die den Aufgebrachten erklärten, dass Crowe nun mal Hauptdarsteller in „Gladiator“ war, damit habe er „der Welt Rom gebracht“. Daher sei ihm die Ewige Stadt nun zu Diensten.

Quelle: ladbible.com