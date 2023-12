Nach „Der Vorname“ und „Der Nachname“: Deutscher Kino-Hit bekommt weitere Fortsetzung – Kino-Fans von deutschen Komödien dürfen sich freuen. Denn die äußerst beliebte Filmreihe, die mit „Der Vorname“ begann und mit „Der Nachname“ fortgesetzt wurde, erhält nun einen weiteren Teil. Der Titel des neuesten Filmes lautet „Der Spitzname“. Die Ankündigung kam kürzlich von der deutschen Filmförderungsanstalt (FFA), die den Film mit einer Summe von 500.000 Euro unterstützen wird.

„Der Vorname“ und „Der Nachname“ haben mit ihrem humorvollen und oft scharfsinnigen Blick auf familiäre Beziehungen die Herzen der Kinobesucher im Sturm erobert. Insgesamt lockten beide Filme mehr als zwei Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos. Der neue Teil, „Der Spitzname“, verspricht, in diese erfolgreichen Fußstapfen zu treten.

Unter der bewährten Regie von Sönke Wortmann wird die Geschichte von Anna (gespielt von Janina Uhse) und Thomas (Florian David Fitz) erzählt, deren Hochzeitspläne durch chaotische Familienmitglieder und unerwartete Ereignisse durcheinandergebracht werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Tochter von Thomas' Schwager Stephan (dargestellt von Christoph Maria Herbst), die für zusätzliche Turbulenzen sorgt.

Das genaue Startdatum von „Der Spitzname“ in den deutschen Kinos steht noch aus, doch die Erwartungen sind hoch.

Rückblick: „Der Vorname“ und „Der Nachname“

Bevor „Der Spitzname“ die Leinwand erobert, lohnt sich ein Blick zurück auf die ersten beiden Teile der Filmreihe. „Der Vorname“ ist eine Geschichte voller Missverständnisse und Konflikte, die während eines Abendessens entstehen, als ein werdender Vater den geplanten Vornamen für sein Kind enthüllt. Der Film spielt gekonnt mit kulturellen und sozialen Spannungen, die in der modernen Gesellschaft tief verwurzelt sind.

„Der Nachname“ setzt die Geschichte fort und bringt die Familienbande ein weiteres Mal zusammen. Nach den Geschehnissen und all den Streitereien um den Vornamen „Adolf“ aus der „Der Vorname“ geht es dieses Mal in den Urlaub. Was hier eigentlich ein harmonisches Familientreffen hätte werden sollen, mutiert schnell zu einem explosiven Alptraum. Auch hier sorgen enthüllte Geheimnisse und unerwartete Wendungen für Lacher und nachdenkliche Momente gleichermaßen.

Quelle: filmstarts.de