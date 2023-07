Nach Dahmer-Erfolg: Staffel 2 zur Netflix-Serienkiller-Serie – Mit der True-Crime-Serie „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ landete der Streaming-Dienst Netflix einen riesigen Erfolg. Die Story um einen der berühmt-berüchtigtsten Serienkiller der Geschichte wurde zu einem waschechten Serien-Hit, trotz einiger harter Kritik. Letztendlich wurde die Serie zur dritterfolgreichsten Netflix-Serie nach „Wednesday“ sowie der vierten „Stranger Things“-Staffel.

Kein Wunder, dass der Streaming-Riese hier nachsetzen wollte. Und so wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, dieses Mal rund um einen weiteren real existierenden Killer. Im Teaser zur zweiten Staffel mit dem Titel „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ wurde seitens Netflix die Katze aus dem Sack gelassen. Diese Season dreht sich demnach um die beiden Brüder Lyle und Erik Menendez, die am 20. August 1989 für Schlagzeilen sorgten, nachdem sie ihre Eltern in Beverly Hills, Kalifornien erschossen hatten.

Geschichte um brüderliches Killerduo

Kurz nach dem Mord fuhren die Brüder auf den Mulholland Drive, um sich dort ihrer Tatwaffen zu entledigen und sich im Anschluss daran um ihr Alibi zu kümmern. Deshalb kauften sie sich Eintrittskarten für ein Kino. Später fuhren sie wieder zum Haus der Eltern zurück, riefen von dort aus den Polizeinotruf. In den Folgemonaten machten sich die Brüder ein luxuriöses Leben, was allerdings auch den Verdacht der Ermittler auf die Mörder lenkte.

Laut Staatsanwaltschaft soll das brüderliche Killerduo als „Waisen“ in dieser Zeit rund eine Million Dollar verprasst haben. Im März 1990 wurden sie dann verhaftet und wegen Mordes an ihren Eltern vor Gericht angeklagt. Man kann gespannt sein, wie man diese Story in der zweiten Staffel der True-Crime-Serie „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ aufarbeiten wird.

Grober Release-Zeitraum steht

Es ist jedoch davon auszugehen, dass man wie bei „Dahmer“ sowohl die Ereignisse und Hintergründe der Tat, aber auch den Prozess behandeln wird. Somit dürften alle True-Crime-Fans auch mit der kommenden Staffel bestens bedient werden. Noch gibt es kein genaues Veröffentlichungsdatum. Netflix verkündete aber, dass der Start von „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ auf 2024 terminiert wurde.