Nach Ausstieg von Kevin Costner: Eine der erfolgreichsten US-Serien wird abgesetzt – Die Neowestern-Drama-Serie „Yellowstone“ hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und weiß nach fünf Staffeln Millionen von Fans hinter sich. Alleine die vierte Staffel gehört zu den meistgesehenen Staffelpremieren im US-TV seit „The Walking Dead“. Zudem wurde erst kürzlich Kevin Costner der Golden Globe für seine Rolle des Clan-Oberhaupts John Dutton verliehen.

Doch es zogen überaus dunkle Wolken auf, nachdem bekannt wurde, dass Costner nach einem Krach hinter den Kulissen mit Showrunner Taylor Sheridan aus der Hit-Serie aussteigen würde. Die Hollywood-Ikone verlangte nämlich, dass er weniger Drehtage Tage für „Yellowstone“ benötige. Denn Costner ist derzeit gut beschäftigt mit seinem Mega-Projekt „Horizon“, bei dem er sowohl vor als auch hinter der Kamera stehen soll.

Absetzung der Erfolgsserie, Sequel-Serie in Planung

Insgesamt soll Costner an gleich mehreren Filmen arbeiten, die zusammen auf eine Laufzeit von elf Stunden kommen sollen. Doch nun kommt es noch dicker, denn „Yellowstone“ wird nach der fünften Staffel jetzt komplett abgesetzt. Eine bittere Nachricht für alle Fans. Demnach ist laut „Variety“ nach dem kommenden zweiten Teil der 5. Staffel Schluss mit dieser so beliebten Serie. Das Serienfinale soll im November in den USA zu sehen sein.

Einen kleinen, oder auch großen Trost, gibt es jedoch für alle Fans des „Yellowstone“- Serien-Universums: Neben den beiden Ablegern „1883“ und „1923“, welche die Vorgeschichte der Dutton-Familie zeigen, soll nach dem Ende der Hauptserie noch eine weitere Sequel-Serie zu „Yellowstone“ erscheinen. Allerdings ohne eine Beteiligung von Kevin Costner. In der Gerüchteküche wird aktuell Matthew McConaughey gehandelt, der Costner ersetzen könnte.

Es bleibt also spannend, was da nun auf uns zukommen wird, nach den mitreißenden Geschehnissen rund um die Familie Dutton und ihrem Clan-Oberhaupt John Dutton.

