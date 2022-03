Nach Aphasie-Diagnose: Hollywood-Legende Bruce Willis geht in Rente – Bruce Willis war prägend insbesondere für das Action-Kino der 80er bis 00er Jahre, wirkte in etlichen Blockbustern mit und wird wohl vor allem für die „Stirb langsam“-Reihe und eine Kultserie noch in 100 Jahren gefeiert werden. Doch nun zieht er sich aus der Schauspielerei zurück. Wie seine Familie bestätigte, wurde bei dem Hollywood-Star eine Aphasie festgestellt.

In einer entsprechenden Mitteilung auf Instagram auf dem Account von Willis’ Ex-Frau Demi Moore, Mutter ihrer drei gemeinsamen Töchter, teilte die Familie mit: „An Bruce' großartige Unterstützer: Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hatte und vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Aus diesem Grund und nach reiflicher Überlegung zieht sich Bruce von der Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat.“

Weiter heißt es: „Dies ist eine wirklich schwierige Zeit für unsere Familie, und wir sind so dankbar für eure anhaltende Liebe, euer Mitgefühl und eure Unterstützung. Wir stehen dies als starke Familieneinheit durch und wollten seine Fans mit einbeziehen, weil wir wissen, wie viel er Ihnen bedeutet, so wie Sie ihm. Wie Bruce immer sagt: 'Lebe das Leben', und gemeinsam haben wir vor, genau das zu tun. In Liebe, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, & Evelyn“

Bruce Willis hatte eine lange und reichhaltige Karriere, neben der erwähnten „Stirb langsam“-Reihe spielte er auch im Alltime-Klassiker „Pulp Fiction“ mit, überdies übernahm er in Blockbustern wie „Das fünfte Element“, „The Sixth Sense“ oder „Sin City“ die Hauptrolle. Zudem war er an TV-Serien beteiligt, unter anderem an „Miami Vice“. Auch einer Musikkarriere ging der Hollywood-Star nach. Er erhielt einen Golden Globe für seine Rolle als Privatdetektiv David Addison in der Kultserie „Das Model und der Schnüffler“.

Kognitive Einschränkungen

Eine Aphasie ist eine schwere Sprachstörung, der Term entstammt dem griechischen und bedeutet „ohne Sprache“. Einem Artikel der „Morgenpost“ zufolge wird diese Störung oftmals durch Schlaganfälle, Hirntumore, Schädeltraumata oder andere Hirnschäden ausgelöst. Für Betroffene ist die Erkrankung demnach mit einem enormen Leidensdruck und einem Dasein „am Rande der Verzweiflung“ verbunden, führt der Artikel aus.

Denn Aphasiker können nach wie vor klar denken, haben Zugriff auf nahezu alle kognitiven Fähigkeiten, können sich aber nicht mehr korrekt ausdrücken. Die im Kopf vorhandenen Worte finden nicht mehr den Weg zur Zunge – oder aber es kommen vollkommen falsche Begriffe dabei heraus oder ganze Wortbedeutungen werden vertauscht. Zusammenhänge können verwechselt, Begriffe laut „Morgenpost“ im falschen Kontext genannt werden. Aphasiker können sich dessen aber nicht einmal bewusst sein.

Ein quälender Zustand, zumal ein Schauspieler Texte auswendig lernen muss. Bleibt nach persönlicher Meinung des Verfassers zu hoffen, dass Bruce Willis nach all den Jahren der Freude, die er unzähligen Fans schenkte, nicht leiden muss.

Quelle: ladbible.com