Nach Änderungen am Streaming-Dienst: Zuschauer kehren Netflix den Rücken – Die Pläne des Streaming-Giganten Netflix in den vergangenen Monaten, das Teilen von Nutzerkonten zu unterbinden, stießen bei Nutzern auf wenig Gegenliebe. Die Maßnahmen gegen das sogenannte Account-Sharing zeigen nun Wirkung, wie die Analyse eines Marktforschungsunternehmens zeigt. Demnach wandern die Zuschauer ab.

Die Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Kantar hat laut einem Bericht von „Golem“ beispielsweise in Spanien gezeigt, dass die Maßnahme dort deutliche Folgen hatte. Insgesamt hat Netflix in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine Million Zuschauer verloren. Spanien gehörte im Februar 2023 zu den ersten europäischen Ländern, in denen Netflix eine Zusatzgebühr für das Teilen von Konten über Haushaltsgrenzen hinweg einführte.

Signifikanter Anteil nutzte fremde Zugangsdaten

„Bloomberg“ zitiert Dominic Sunnebo, Global Insight Director bei Kantar, mit den Worten, dass ein Großteil der spanischen Zuschauer, die Netflix verlassen haben, in den meisten Fällen „keine zahlenden Abonnenten“ waren. Von der genannten Million hätten demnach ganze zwei Drittel den Account eines anderen Nutzers verwendet. Die Marktforscher erklären, dass sich die Abwanderungsrate im Vergleich zum Vorquartal „fast verdreifacht“ habe.

Nach eigenen Angaben ist die Hälfte der Zuschauer nicht bereit, für Netflix zu bezahlen. Das Streaming-Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass diese abgewanderten Zuschauer später zu Netflix zurückkehren werden. Nach Ansicht der Marktforscher könnten solche Zuschauer für Netflix wichtig sein, auch wenn sie bisher nicht direkt an das Unternehmen gezahlt haben. Denn mit den abgewanderten Nutzern geht auch deren Potenzial für Unterhaltungen mit anderen über die neuesten Filme und Serien auf Netflix verloren.

Abwanderung nicht beendet

Wie es bei Kantar weiter heißt, könnte es zu weiteren Kündigungen kommen – zehn Prozent der Netflix-Abonnenten wollen den Marktforschern zufolge noch in diesem Quartal kündigen. Auch dieser Wert läge weit über dem Durchschnitt der Kündigungen spanischer Abos in den vergangenen Quartalen, so berichtet der „Golem“-Artikel. Nach Kanthers Einschätzung war ein derart hoher Zuschauerverlust in so kurzer Zeit nicht zu erwarten.

Es könne daher sein, so die Marktforscher, dass Netflix in den kommenden Monaten anders agiere, wenn die Gebühr in weiteren Ländern eingeführt werde. Zuletzt hatte Netflix mitgeteilt, die Zusatzgebühr für geteilte Accounts bis Ende März 2023 weltweit einzuführen. Das Technologieportal „Golem“ hat selbst übrigens eine Umfrage zu dem Thema durchgeführt, die ihr an dieser Stelle findet. Auch dort ist die Zusatzgebühr für geteilte Netflix-Accounts alles andere als beliebt.

Demnach wären lediglich knapp über zehn Prozent der befragten Nutzer willens, die Gebühr bei Einführung in Deutschland zu entrichten. Mehr als 70 Prozent gaben an, ihr Abo beim Streaming-Riesen dann zu beenden.

Quelle: golem.de