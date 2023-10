Nach 36-Jahren: Action-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger soll neu verfilmt werden – Die Bücher des Autors Stephen King wurden schon häufig verfilmt, selbst wenn diese nicht dem klassischen Horror-Genre zuzuschreiben sind. So etwa das hierzulande unter dem Titel „Menschenjagd“ bekannte Werk, welches der Autor seinerzeit unter dem Pseudonym Richard Bachmann veröffentlichte, und das vor 36 Jahren mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als „Running Man“ in die Kinos kam.

Besonders gut gefallen hat der Film King jedoch nicht, stellt dieser doch eine recht freie Interpretation der eigentlichen Geschichte dar, in welcher verurteilte Verbrecher in einer mörderischen Spielshow um ihr Leben und um ihre Freiheit kämpfen.

Nachdem die Neuverfilmung des Buches „Es“ im Jahr 2017 bei Publikum und Presse gut ankam, wurde 2021 auch ein Remake von „Running Man“ angekündigt, für welches der „Shaun of the Dead“- und „Last Night in Soho“-Regisseur Edgar Wright verantwortlich zeichnen soll.

Als Produzent fungiert dabei Simon Kinberg, der sich im Rahmen eines Interviews mit SlashFilm nun optimistisch zeigte, dass man im nächsten Jahr mit den Dreharbeiten würde beginnen können.

Nach dem aktuellen Stand der Produktion befragt, verriet Kinberg:

„[Edgar Wright] ist einer meiner Lieblingsregisseure aller Zeiten und einer meiner Lieblingsmenschen, einfach ein super toller Typ. Natürlich ein Cineast. Wir arbeiten aktiv [an ‚Running Man‘]. Er arbeitet stetig am Drehbuch mit Michael Bacall. Und wir hoffen, dass es ein Film ist, bei dem Edgar vielleicht nächstes Jahr Regie führen kann.“

Kinberg erklärte außerdem, dass Wright eine Neuverfilmung des Romans schon lange ins Auge gefasst habe: „Nun, das Coole ist, dass Edgar, ganz unabhängig davon, […] wie wir die Rechte für das Remake bekommen, […] getwittert hatte – und ich folge ihm natürlich auf allen möglichen Plattformen – dass, wenn es einen Film gäbe, den er jemals neu inszenieren würde, es ‚Running Man‘ wäre.“

Weitere Details, etwa zum Erscheinungsdatum oder bezüglich der Besetzung des Films, bleibt uns Kinberg jedoch vorerst noch schuldig.

