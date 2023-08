Nach 35 Jahren: Splatter-Klassiker nicht mehr beschlagnahmt – Film-Fans, die im Splatter-Genre zu Hause sind, werden den italienischen Klassiker „Dämonen 2“ sicherlich kennen. Das blutige Horrorfest von Regisseur Lamberto Bava und produziert von keinem Geringeren als Italiens Horror-Papst Dario Argento, stammt aus dem Jahre 1985. Der Splatter-Klassiker ist seither in der Szene berühmt-berüchtigt, da er in Deutschland nicht nur indiziert, sondern auch beschlagnahmt wurde.

Und so war schon der Versuch, den Streifen an seine Fans zu bringen, strikt nach §131 StGB verboten. „Dämonen 2“ wurde damals 1988 in Deutschland auf VHS veröffentlich – in einer leicht gekürzten Fassung. Doch selbst diese war den Sittenwächtern schon zu viel, weshalb selbst die Veröffentlichung der geschnittenen Version schnell auf dem Index landete und auch hier ein Beschlagnahmebeschluss erging.

Nach 35 Jahren Indizierung und Beschlagnahmung aufgehoben

Da war 2021 die Begeisterung bei allen Splatter-Fans natürlich riesig, als „Dämonen 2“ plötzlich bei Netflix zu sehen war. Allerdings nur kurz, verschwand der Italo-Horror dort nach nur wenigen Tagen wieder. Doch nun endlich, nach geschlagenen 35 Jahren, steht der Weg ganz offiziell offen für einen unbeschwerten Release des Splatter-Kults. Denn laut dem Branchen-Portal „Schnittberichte.com“ wurden jegliche Ketten gelöst.

Demnach wurde nicht nur der Beschlagnahmungsbeschluss zu „Dämonen 2“ aufgehoben, auch jegliche Indizierungen der verschiedenen Versionen des Films. So hat nun der deutsche Rechteinhaber '84 Entertainment eine Listenstreichung beantragt. Somit dürfen sich alle Genre-Fans recht sicher über eine zeitnahe Veröffentlichung von „Dämonen 2“ freuen – und das komplett ungeschnitten. Nachfolgend ein kurzer Einblick in die Story des Splatter-Klassikers.

Das ist „Dämonen 2“

2“ wird eine zusammen gewürfelte Gruppe von Menschen in ein Berliner Kino geladen. Dort findet nämlich eine überaus mysteriöse Filmvorführung statt. Einmal den Kinosaal betreten, erwartet die Gruppe eine blutige und todbringende Überraschung. Denn dort lauern blutrünstige Dämonen. Der Horror-Trip in „Dämonen 2“ ist dabei gepflastert mit brutalen Gore-Szenen, begleitet von einem coolen Heavy-Metal-Soundtrack.

