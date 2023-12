Nach 33 Jahren: "Godzilla Minus One" bricht alten Kino-Rekord – Im Kino läuft der inzwischen 37. Film der japanischen Original-Godzilla-Franchise den Hollywood-Adaptionen glatt den Rang ab. Alleine an seinem Eröffnungswochenende erzielte "Godzilla Minus One" ein Einspielergebnis von satten 11,4 Millionen US-Dollar und stürmte damit direkt an die Spitze der erfolgreichsten Live-Action-Filme aus Japan. Damit stampft der kultige Titan einen seit 33 Jahren unangefochtenen Rekord in Grund und Boden.

Diesen hatte zuvor der Streifen „Miez und Mops – Zwei tierische Freunde“ inne, der es dank seiner Wideraufführung im Jahr 1990 auf 10,4 Millionen US-Dollar an seinem ersten Wochenende in den USA brachte. Mit dem Erfolg von "Godzilla Minus One" rutscht nun auch der zuvor zweitplatzierte „Godzilla 2000: Millennium“ logischerweise auf das dritte Treppchen, der in dem Zeitraum 10 Millionen US-Dollar einspielte.

Global bringt es "Godzilla Minus One" mittlerweile auf Einnahmen in Höhe von insgesamt 52,22 Millionen US-Dollar und glänzt auf "Rotten Tomatoes" mit einer Kritikerwertung von 97 Prozent – die Zuschauer vergaben sogar 98 Prozent.

Entsprechend erfreut äußerte sich der Regisseur Takashi Yamazaki laut "Deadline":

„Ich freue mich, dass ausgerechnet Godzilla einen Rekord aufgestellt hat, der lange Zeit nicht mehr gebrochen wurde. Rückblickend denke ich, dass die Darsteller und die Crew alle mit dem gleichen Ziel an dem Film gearbeitet haben: etwas Unterhaltsames zu machen! Das hat zu einem so wunderbaren Ergebnis geführt. Ich werde mich immer an diesen Film erinnern.“

Wer nach "Godzilla Minus One" noch nicht genug von marodierenden Titanen hat, der bekommt bereits am 11. April 2024 Nachschub serviert, wenn mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ die nächste Hollywood-Adaption des Stoffes in die Kinos kommt.

Quelle: kino.de