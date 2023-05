Nach 30 Jahren: Stallone-Klassiker bekommt eine Fortsetzung – Auch mit stolzen 77 Jahren zeigt Hollywood-Star und Action-Ikone Sylvester Stallone keine Ermüdungserscheinungen. So zeigte sich Sly kürzlich in der Hauptrolle der neuen Serie „Tulsa King“, ist im Kino demnächst in „Guardians of the Galaxy 3“ zu sehen und wird ein letztes Mal die Rolle als Barney Ross in „Expendables 4“ übernehmen. Doch das ist längst nicht alles.

Denn nun kommt es obendrein zu einer Fortsetzung eines wahren Stallone-Klassikers. So berichtete „Deadline“ jetzt, dass Sylvester Stallone seinen Action-Kult-Klassiker „Cliffhanger - Nur die Starken überleben“ aus dem Jahre 1993 von Regisseur Renny Harlin („Stirb Langsam 2“) entstauben wird. Wie erwähnt mit einer Fortsetzung von „Cliffhanger“, in der Stallone nach 30 Jahren noch mal in die Rolle des Bergretters Gabe Walker schlüpfen wird.

Fortsetzung statt Remake

Das Vorhaben, „Cliffhanger“ mit einem Remake durch Filmemacherin Ana Lily Amirpour zu versehen, ist übrigens in der Versenkung verschwunden. Fans dürfen sich indes statt eines schnöden Remakes einer Fortsetzung erfreuen. Noch sind nicht viele Details bekannt. Während Stallone noch mal die Hauptrolle spielen wird, übernimmt Ric Roman Waugh („Angel Has Fallen“) die Regie und Mark Bianculli („Hunters“) das Verfassen des Drehbuchs.

Kennt man den ersten Film und nimmt die Action-Lust Stallones sowie Ric Roman Waughs dazu, darf man zumindest mal auf ein mitreißendes, bildgewaltiges Spektakel hoffen. Daher freuen wir uns auf hoffentlich baldige Details zum Plot von „Cliffhanger 2“. Bis es soweit ist, schaut euch doch einfach noch mal diesen Action-Kult mit Stallone im Hochgebirge an. In dem Streifen geht Sly wunderbar in die Vollen:

Er liefert uns beste Survival-Action, als er sich mit einer Gruppe Gangster anlegt, die in den Rocky Mountains nach einem Koffer voller Geld sucht.

Quelle: moviepilot.de