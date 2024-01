Nach 30 Jahren: Sylvester Stallone kehrt für Kult-Fortsetzung zurück – Hollywood-Star und Action-Ikone Sylvester Stallone zeigt auch im fortgeschrittenen Alter keine Ermüdungserscheinungen. Nach seinen jüngsten Projekten wie der Serie „Tulsa King“ oder mit Rollen in „Guardians of the Galaxy 3“ und „Expendables 4“, geht es nun fröhlich weiter. Denn Stallone kehrt nach 30 Jahren in die Rolle des Bergretters Gabe Walker in einer „Cliffhanger“-Fortsetzung zurück.

Diese Neuigkeit lässt Fans des Originalfilms von 1993, inszeniert von Renny Harlin, sicherlich aufjubeln. „Cliffhanger - Nur die Starken überleben“ definierte ein ganzes Genre neu und prägte das Actionkino der 90er Jahre. Mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle des mutigen Bergretters gab der Film eine spannende Mischung aus atemberaubenden Berglandschaften und packender Action. Nun, drei Jahrzehnte später, wiederbelebt Stallone seinen Kult-Klassiker mit einer Fortsetzung.

Entführungsdrama hoch oben in den Bergen

Dieses Mal wird jedoch Jean-François Richet, bekannt für „Public Enemy No. 1“, die Regie übernehmen, und nicht Renny Harlin. Interessanterweise erhält das Projekt finanzielle Unterstützung vom deutschen Filmförderungsfond „FFF Bayern“. Ein Großteil der Dreharbeiten soll in den Penzing Studios in Bayern sowie in der Münchner Innenstadt stattfinden, was dem Film eine interessante europäische Note verleihen könnte.

In der „Cliffhanger“-Fortsetzung befindet sich Gabe Walker inzwischen im Ruhestand und betreibt einer Berghütte in den Dolomiten. Doch dort wird er unerwartet in ein Entführungsdrama verwickelt bei dem er und ein prominenter Kunde als Geiseln genommen werden. Nun muss Walkers Tochter ran, die ihren Vater aus den Klauen der Entführer hoch oben in den Bergen retten soll.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Details wie der weitere Cast neben Stallone und der genaue Kinostart noch nicht bekannt. Doch „Cliffhanger 2“ hat das Potenzial eine Rückkehr zu den Wurzeln des Actionkinos zu feiern.

Quelle: moviejones.de