Nach 25 Jahren: Kultfilm der 90er soll Fortsetzung bekommen – Hollywood-Schauspieler und Komiker Jim Carrey hat vor allem in den 90er Jahren einige Kultfilme gedreht, beispielsweise „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“, „Die Maske“, „Cable Guy – Die Nervensäge“ oder „Der Dummschwätzer“. Nicht zu vergessen: Der legendäre Streifen „Die Truman Show“ von Regisseur Peter Weir aus dem Jahre 1998, der von vielen als Sci-Fi-Meisterwerk angesehen wird.

Nun, nach 25 Jahren, soll der Kultfilm der 90er offensichtliche eigne Fortsetzung bekommen. Allerdings im Serienformat, wie Autor Andrew Niccol nun andeutete. So sagte Niccol gegenüber „Screen Rant“: „Es gab bereits Gespräche über ein Musical oder eine Serie. Ich stelle mir vor, dass es da ein Netzwerk mit mehreren Kanälen gibt, die alle eine Hauptfigur haben, die in der Show geboren wurde.“

Das ist die Truman Show

Niccol fügt hinzu: „Aber am Ende der ersten Staffel fühlen sie sich zueinander hingezogen. Immerhin haben sie zum ersten Mal jemanden getroffen, der nicht schauspielert. In Staffel 2 versucht das Netzwerk dann verzweifelt, ihre Romanze zu verhindern.“

Wer den Film nicht kennt, und gegebenenfalls nicht ganz versteht, wovon Andrew Niccol hier spricht, nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in „Die Truman Show“ geht. Der Film dreht sich, wie der Titel schon verrät, um den jungen Truman Burbank. Er ist gerade dabei zu entdecken, was abnormal an seinem scheinbar so normalen Leben ist. Was Truman allerdings „noch“ nicht weiß, ist, dass sein ganzes Leben eine Reality-TV-Show ist.

Eine Show, die aufgezeichnet und ausgestrahlt wird, damit die Welt ihm zuschauen kann. Sogar seine idyllische Heimatstadt ist eigentlich nur ein gigantisches Studio.

