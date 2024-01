Nach 22 Jahren: ARD streicht beliebte Sendung – In dem Bestreben, ein jüngeres Publikum anzusprechen, ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF eine umfassende Umstrukturierung im Gange. Geplant sind zeitgemäße neue Inhalte, die vor allem für die Mediatheken der Sender konzipiert werden. Für die Neuorientierung ist ein stattliches Budget von 100 Millionen Euro vorgesehen, welches jedoch zunächst einmal durch Einsparungen im bestehenden Programmangebot generiert werden muss.

Im Zuge dessen sind bereits einige langjährige Formate, wie etwa „Leute heute“, „Letzte Spur Berlin“ und „SOKO Hamburg“, dem Rotstift zum Opfer gefallen. Die Sendungen „ARD Büffet“, „Hauptsache Gesund“ und „Drehscheibe“ werden demnächst außerdem zugunsten eines geplanten gemeinsamen Mittagsmagazins von ARD und ZDF eingestellt.

Ebenfalls von den Umstrukturierungen betroffen ist das Bildungsmagazin „Planet Wissen“.

Dieses wird bereits seit 2002 im Dritten Programm von WDR, SWR und BR ausgestrahlt, „DWDL“ zufolge steht am 12. Januar 2024 nun aber die letzte Folge an. Ein Sprecher des Senders bestätigte, dass die durch die Einstellung von „Planet Wissen“ freigewordenen Mittel für die Produktion neuer, ähnlicher Formate verwendet werden, die sich hauptsächlich im Internet angeboten an eine jüngere Zielgruppe richten.

Die nötig gewordenen Einsparungen gehen nicht nur auf die genannten Umstrukturierungsmaßnahmen zurück.

So muss sich insbesondere der rbb von finanziellen Fehlentscheidungen unter der Intendanz von Patricia Schlesinger erholen, was Kürzungen bei Eigenproduktionen nötig gemacht macht.

Ursprünglich sollte auch der Polit-Talk „Thadeusz und die Beobachter“ unter die Räder kommen, wie der Tagesspiegel berichtet, konnte in diesem Fall jedoch eine alternative Lösung gefunden werden. Die Sendung wird künftig als Stream, im Radio und im Fernsehen ausgestrahlt, was eine Aufteilung der Produktionskosten ermöglicht.

Quelle: kino.de