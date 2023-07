Nach 20 Jahren: ZDF beendet erfolgreiche Krimi-Serie – Wir haben zuvor schon darüber berichtet, dass das ZDF aktuell seine Programmgestaltung überdenkt, und sich künftig auf ein jüngeres Publikum konzentrieren will. Dieser Umbau kostet allerdings Geld, welches vor allem durch Sparmaßnahmen erwirtschaftet werden soll, im Zuge derer mehrere Krimiserien und auch kostspielige Filmreihen abgesetzt werden sollen.

Nach gut 20 Jahren soll nun ein weiteres Krimi-Format auslaufen, allerdings geht es hierbei nicht um das Geld oder schlechte Quoten. Das Ende von „Kommissarin Lucas“ erfolgt nämlich auf Wunsch der Hauptdarstellerin Ulrike Kriener selbst, die sich künftig neuen Aufgaben im Bereich des Schauspiels widmen möchte.

Ihren ersten Fall hatte die namensgebende und zuweilen etwas spröde wirkende Beamtin bereits im Jahr 2003 und musste dabei direkt den Mord an einem fünfjährigen Kind aufklären.

Wie es heißt, habe Kriener schon länger mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, wie die 68-Jährige aber selbst erklärte, wollte sie diesen Lebensabschnitt harmonisch und in Absprache mit dem Team, Sender und Produzenten zum Abschluss bringen.

Wie die Schauspielerin und Grimme-Preis-Trägerin in einem Interview mit „Merkur“ außerdem betonte, war ihr aber vor allem eines wichtig:

„Ich wollte auf gar keinen Fall erschossen werden.“

„Ich finde es unwürdig, wenn man vorher immer von ,den starken Frauen‘ spricht, und dann sollen die am Ende so einen blöden Heldentod sterben und blutend und wimmernd in den Armen ihrer Assistenten verenden?“ Und tatsächlich sollte ihr Drehbuchautor Christian Jeltsch diesen Wunsch erfüllen.

Kriener glaubt, dass wenn man schon stark anfängt, man auch stark aufhören solle, und dass dies dem Produktionsteam hinter der Serie von daher auch gelungen sei.

Für das ZDF ist das Ende der Serie jedoch ein herber Verlust, konnte „Kommissarin Lucas“ doch stets gute Quoten vorweisen.

Die letzten beiden Folgen werden am 7. und 28. Oktober 2023 um 20:15 im ZDF zu sehen sein.

Quelle: giga.de