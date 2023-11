Nach 18 Jahren: RTL bringt Serie zurück – Nach einer langen Pause will es RTL noch einmal probieren und bringt die Neuauflage einer damals wenig erfolgreichen Serie zurück. Es geht um „Mein neuer Freund“, die ursprünglich im Jahr 2005 bei ProSieben lief, aber nicht die gewünschten Quoten erreichen konnte. Nun, 18 Jahre später, versucht es RTL mit der Neuauflage, diesmal unter dem Titel „Meine neue Freundin“.

Zurück im Jahr 2005 startete „Mein neuer Freund“ mit Christian Ulmen in der Hauptrolle. Die Serie, die unmittelbar nach der Ausstrahlung der ersten Folge abgesetzt wurde, kämpfte damals mit niedrigen Einschaltquoten. Trotzdem wurden später die restlichen Episoden ausgestrahlt. Die Neuauflage der Serie, „Meine neue Freundin“, präsentiert Luisa Charlotte Schulz, bekannt aus „Nightwash“, in der Hauptrolle.

Ein Wochenende mit „neuer Freundin“

Die Serie, produziert von Pyjama Pictures, unterscheidet sich vom Original durch eine neue Protagonistin und ein verändertes Konzept. Schulz wird in jeder der sechs Folgen in unterschiedliche, skurrile Charaktere schlüpfen, um die Kandidaten an ihre Grenzen zu bringen. Diejenigen, die ein Wochenende mit ihrer „neuen Freundin“ überstehen, haben die Chance auf einen Gewinn von 10.000 Euro.



Christian Ulmen, das Gesicht der Originalserie, kehrt indes in einer neuen Rolle zurück. Er wird in „Meine neue Freundin“ als Berater fungieren und für die Serie eine seiner Kultfiguren, „Uwe Wöllner“, wiederbeleben. Christian Ulmen zur Neuauflage: „Normalerweise tauchst du als Schauspieler für zwei bis drei Minuten in einer Szene in deine Rolle ein. Bei 'Meine neue Freundin' ist Luisa Charlotte Schulz drei Tage lang ununterbrochen in ihrer Rolle. Das ist beängstigend – und toll. Und ich weiß, wovon ich spreche!“

Start bei RTL+

Luisa Charlotte Schulz verrät über ihre neue Hauptrolle: „Es reizt mich, dass die Figuren, in die ich schlüpfe, keine soziale Maske haben. Sie sind sehr unangenehme Personen und gerade dadurch entsteht eine Freiheit, die es erlaubt, sich zum Teil unmoralisch daneben oder auch komplett drüber zu benehmen.“

Die sechsteilige Serie „Meine neue Freundin“ wird übrigens ab dem 18. Dezember 2023 auf RTL+ zu sehen sein.

Quelle: tvspielfilm.de