Nach 16 Jahren: Will Smith spricht über lang erwartete Fortsetzung – Fragt man Kritiker und Fans nach den besten Filmen von Will Smith, dann dürfte die große Mehrheit dem modernen Klassiker "I am Legend" aus dem Jahr 2007 wohl mindestens einen Platz in den Top 3, wenn nicht sogar an der Spitze zugestehen. Mit einem Einspielergebnis von weltweit 585 Millionen Dollar war der düstere Endzeitstreifen ein veritabler Hit, dem jedoch bis heute keine Fortsetzung vergönnt war.

Einer der Gründe dafür dürfte gewesen sein, dass die Geschichte in sich geschlossen war, und der von Smith verkörperte Wissenschaftler Robert Neville am Ende des Films stirbt. 2022 wurde dann schließlich aber doch noch „I am Legend 2“ offiziell angekündigt, und wie wir nun wissen, wird auch Will Smith in seiner alten Rolle wieder mit dabei sein. Ihm zur Seite steht außerdem Michael B. Jordan.

Im Rahmen des Red Seal Film Festival 2023 plauderte Smith aus dem Nähkästchen:

„Ich habe morgen ein Gespräch mit Michael B. Jordan. Wir sind nah dran. Ich verrate wahrscheinlich zu viele Informationen … das Drehbuch ist gerade angekommen. Wir orientieren uns an der Mythologie der DVD-Version, in der meine Figur überlebt und mehr kann ich nicht sagen.“

Der 55-Jährige Hollywoodstar bezieht sich dabei auf das alternative Ende der DVD/Blue-ray-Fassung des Films, welches sich von dem im Kino gezeigten unterscheidet und damit wiederum der Romanvorlage von Richard Matheson entspricht. In diesem Szenario überlebt Neville nämlich und macht sich auf den Weg in ein Lager von Überlebenden.

Für das Drehbuch zeichnet der auch als Produzent der Fortsetzung agierende Akiva Goldsman verantwortlich, der bereits das Script zum Erstling verfasst hatte. Mit Francis Lawrence kehrt für "I am Legend 2" außerdem auch der Regisseur des Originals zurück.

