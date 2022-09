Vor mittlerweile 14 Jahren erschien 2007 mit „Hostel 2“ einer der härtesten und brutalsten Filme aus dem berühmt-berüchtigten sogenannten Torture-Porn-Subgenre des Horrorfilms. Es dauerte damals nicht lange, da wurde der Nachfolger der „Hostel“-Reihe in seiner Originalfassung aufgrund der brutalen Gewaltdarstellungen auf den Index gesetzt.

Doch nicht nur das: So wurde „Hostel 2“ obendrein beschlagnahmt, was bedeutetet, dass der Verkauf des Films unter Strafe stand. Im Kino lief der Film damals übrigens nur in der stark gekürzten Fassung. Fans des Horror-Highlights dürfen sich nun jedenfalls kräftig freuen. Denn wie „Nameless Media“ via Facebook bekanntgab, ist „Hostel 2“ nicht mehr länger indiziert.

Zudem wurde die Beschlagnahmung des Streifens zurückgenommen, weshalb der Folter-Horror in seiner Uncut-Urversion frei gehandelt werden darf. Nachdem Nameless Media es geschafft hatte, die Uncut-Version des Films zu rehabilitieren, gibt es für alle Gorehounds und Genrefreunde weiteren Grund zur Freude.

Denn „Hostel 2“ soll jetzt auch erstmals komplett ungekürzt erscheinen. Der erste Teil des Folter-Horrors von Regisseur und Genre-Ass Eli Roth erschien bereits im Jahr 2005 und geizte da schon nicht mit exzessiver Gewalt und Splatter. In der Handlung von „Hostel 2“ wurde das noch mal auf die Spitze getrieben: In der wird einmal mehr eine Gruppe Studenten während ihres Europaurlaubs erst verschleppt und dann bestialisch gefoltert.

Wer das also noch mal oder erstmalig sehen will, wird bald die Möglichkeit dazu haben, „Hostel 2“ in seiner komplett ungeschnittenen Originalfassung ganz legal erleben zu können.

Quelle: kino.de