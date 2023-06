Nach 13 Jahren: ZDF beendet langlebige Filmreihe – Während die privaten TV-Sender aktuell um jeden Werbekunden kämpfen, kann man es bei den Öffentlich-Rechtlichen zwar etwas entspannter angehen, doch obgleich der Steuerzahler Monat für Monat für das teuerste TV-Abo am Markt zu zahlen gezwungen ist, reicht auch dort das Geld offenbar nicht für den Umbau auf ein für jüngere Menschen zugeschnittenes Programm.

So möchte man bei ZDF ganze 100 Millionen Euro für den neuen Kurs investieren und ist zur Finanzierung auch Willens, etablierte Formate über den Jordan zu schicken.

Die ersten Opfer des Sparkurses sind trotz guter Quoten das Magazin „Leute heute“ und die Krimiserien „Letzte Spur Berlin“ sowie „SOKO Hamburg“ – für den großen Programmumbau reicht das aber offenbar noch nicht, wie man bei „DWDL“ weiß.

Wie es dort heißt, sind auch die „Katie Fforde“-Verfilmungen ab sofort abgesetzt, die seit 2010 im Rahmen des „Herzkinos“ produziert wurden.

Mit Blick auf die vielen Drehs an Originalschauplätzen in den USA und England, birgt diese Entscheidung durchaus Sparpotenzial. Einen Abschied wie im Falle der genannten Kriminalserien – die eine finale Staffel erhalten werden – etwa in Form eines letzten Films wird es dabei nicht geben, womit „Du lebst nur einmal“ aus dem Jahr 2021 den letzten Beitrag der langlebigen Reihe darstellt, die ganze 42 Filme hervorgebracht hat.

Auch in Sachen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen wird der Rotstift angesetzt, wenn auch nicht ganz so radikal. Hier sollen pro Jahr lediglich noch drei neue Filme produziert werden – zuvor waren es derer gerne auch mal fünf an der Zahl.

