Nach 13 Jahren: Disney arbeitet an Fortsetzung von Kultfilm – Vor mittlerweile geschlagenen 41 Jahren erschuf Disney einen der SciFi-Streifen überhaupt mit heutigem Kultstatus. Die Rede ist von „Tron“ mit Jeff Bridges und Bruce Boxleitner in den Hauptrollen. Auch der Nachfolger „Tron: Legacy“ aus dem Jahre 2010 wurde zu einem großen Kinoerfolg.

Bereits seit dem zweiten Teil arbeitete man an einem dritten Film. Damals sollte sogar wieder Regisseur Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) die Verfilmung übernehmen. Doch daraus wurde nichts und die Pläne wurden zerschlagen. Das hat nun 13 Jahre später ein Ende. Denn Fans können sich endlich auf eine Fortsetzung freuen.

Jared Leto in der Hauptrolle

Laut dem Magazin „Deadline“ arbeitet Disney derzeit am dritten Teil. Demnach soll der neue Streifen den Titel „Tron: Ares“ tragen. Seit langem bekannt ist, dass die Hauptrolle kein Geringerer als Jared Leto übernehmen wird. Das hat sich bis heute auch nicht mehr geändert. Den dritten Teil soll indes Joachim Rønning inszenieren, der sich bereits mit Filmen wie „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ einen Namen gemacht hat.



Eigentlich plante man, dass „Tron: Ares“ ein Reboot werden sollte, mit dem man das Franchise neu beleben wollte. Aber das ist nun vom Tisch und so soll der dritte Teil die Story aus „Tron: Legacy“ weitererzählen. Somit besteht eine gute Chance, dass sowohl Garrett Hedlund (Sam Flynn) als auch Olivia Wilde (Quorra) aus „Tron: Legacy“ für die Fortsetzung zurückkehren könnten.

Drehstart bereits im August 2023

Der Drehstart für „Tron: Ares“ ist für August 2023 terminiert. Somit könnte die Fortsetzung des Scifi-Klassikers bereits Ende 2024, spätestens 2025 in die Kinos kommen. Bis es soweit ist, kann man sich ja die beiden SciFi-Kultstreifen noch mal im Heimkino ansehen. Wer ein Abo bei Disney+ hat, kann sowohl den Klassiker „Tron“ als auch den Nachfolger „Tron: Legacy“ im Stream anschauen.

Quelle: kino.de