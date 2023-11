„Na warte, du kleiner …“: Die Simpsons streichen legendäre Szene – Ein nicht unerheblicher Teil des Erfolges von TV-Familien liegt meist darin begründet, dass diese nicht perfekt sind. Kaum eine andere Serie hat dies so eindrucksvoll und lange bewiesen wie die Simpsons, die seit nunmehr über 30 Jahren ein fester Bestandteil der Medienlandschaft und Popkultur sind. Doch während die Zeit in Formaten, in denen die Figuren nicht altern, förmlich stillzustehen scheint, dreht sich die wirkliche Welt weiter – und mit ihr auch der Zeitgeist.

Und so kommt es dann, dass sich in Springfield im Auto plötzlich doch angeschnallt wird, Mobiltelefone Einzug halten und selbst ein Homer Simpson seine Gewohnheiten zu hinterfragen beginnt.

So zu sehen in der Episode „McMansion & Wife“ aus der 35. Staffel, die aktuell in den USA zu sehen ist. In dieser statten Marge und Homer ihrem neuen Nachbarn Thayer einen Besuch ab, der sogleich Homers festen Händedruck lobt. Dieser erklärt daraufhin an Marge gewandt, dass es sich wohl gelohnt habe, Sohn Bart all die Jahre lang gewürgt zu haben.

In Richtung seines neuen Nachbarn setzt Homer jedoch nach: „Keine Sorge, ich mache das nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert.“

Freilich galt es auch zu den Anfangszeiten der Serie im Jahr 1989 nicht einmal ansatzweise als angemessen, sein Kind körperlich derart anzugehen. Doch damals wurde Humor anders aufgefasst. Hat man seinerzeit noch über derlei derbe Witze gelacht, bleiben diese dem jungen Publikum von heute schnell im Halse stecken.

Allerdings hat Homer schon einmal Besserung gelobt, wie treue Fans sicherlich wissen. In Staffel 22 erfährt er nämlich in der Episode „Denn sie wissen nicht, wen sie würgen“ am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, selbst gewürgt zu werden. Nach diesem Erlebnis gelingt es dem jähzornigen Vater tatsächlich erstaunlich lange, die Hände nicht mehr um den Hals seines Sohnes zu legen, bis in Staffel 24 die guten Vorsätze dann wieder vergessen sind.

Wir werden sehen, ob Homer diesmal dem Würgen endgültig abgeschworen hat. Da die Serie aber ohnehin seit Jahren immer mehr von dem einst so spitzen satirischen und gesellschaftskritischen Humor verloren hat, würde es uns nicht wundern, wenn der Zeitgeist Homer tatsächlich hat sanftmütiger werden lassen.

Quelle: netzwelt.de