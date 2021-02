Wenn Experimente schief gehen: Die größten Unfälle und Verletzungen bei den MythBusters – Die „MythBusters“ gehörten mit zum Besten, was das Fernsehen der frühen 2000er zu bieten hatte. In 15 Staffeln mit insgesamt 278 Folgen gingen die Spezialeffektexperten Jamie Hyneman und Adam Savage urbanen Mythen nach, und stellten diese in teils spektakulären Experimenten auf die Probe. Ihnen zur Seite stand dabei das sogenannte Bauteam, bestehend aus Kari Byron, Tory Belleci und dem mittlerweile leider verstorbenen Grant Imahara.

Mehr als ein Jahrzehnt lang wurde dabei gesprengt und geschossen, was das Zeug hält, Autos wurden mit Raketen durch Wüsten gejagt, Chrashtest-Dummys aus Fliegern geworfen, verbrannt und verätzt und auch so manche berühmte Filmszene auf ihren Realitätsgehalt getestet. Da bleibt der eine oder andere Unfall natürlich nicht aus, wobei sich insbesondere Tory als Pechrabe herausstellte, dem es in regelmäßigen Abständen gelang, sich zu verletzten.

Als „schlimmsten Tag überhaupt“ bezeichneten die MythBusters jedoch einen Vorfall im Jahr 2011, der sich im Zuge eines Versuches ereignete, in dem es darum ging, herauszufinden, ob man eine Kanonenkugel aus Stein mit der gleichen Kraft abfeuern kann, wie eine aus Metall.

Also machte sich das Bauteam zum in der Show oft frequentierten Alameda County Schießplatz auf, lud die selbstgebaute Kanone zunächst mit einer metallenen Kugel und schoss. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, fehlte von dem Projektil jedoch jede Spur.

Zum allgemeinen Entsetzen sollte sich herausstellen, dass die Kugel vom Boden abgeprallt und in Richtung einer 700 Meter entfernten Wohngegend geflogen war. Sie schlug zunächst ein zehn Zentimeter großes Loch in ein Haus, prallte dann am Dach eines anderen ab und erwischte noch einen parkenden Minivan, bevor sie endlich zu liegen kam.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, doch der Schock saß tief. Der Sender kam natürlich für alle Schäden auf, und Jamie und Adam entschuldigten sich persönlich bei den betroffenen Familien. Für weitere Versuche dieser Art galten zukünftig deutlich strengere Vorsichtsmaßnahmen.

Doch das ist nur eines von vielen Missgeschicken, die den Wissensjägern im Laufe der Show passieren sollten. Das folgende Video fasst die größten Unfälle und schlimmsten Verletzungen zusammen.