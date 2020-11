„Mulan“ – Film-Kritik – Disney-Fans können sich auf geballte Unterhaltung freuen. 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Disney Kult-Zeichentrick-Klassikers stürmt die legendäre chinesische Kriegerin Mulan mit packender Real-Life-Action in die Heimkinos. In „Mulan“ geht es nach China, wo der mächtige Kaiser ein Dekret erlässt, dass aus jeder Familie je ein Mann in die kaiserliche Armee eingezogen wird, um das Land vor Eindringlingen aus dem Norden zu verteidigen.

Mittendrin befindet sich Mulan Hua, die Tochter und einziges Kind eines hochdekorierten Soldaten. Sie beschließt, anstelle ihres kranken und geschwächten Vaters dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten. Mulan gibt sich in Männerverkleidung als Jun Hua aus und muss sich den strengsten Prüfungen unterziehen. Mit den zahlreichen Abenteuern, die sie auf ihrer epischen Reise durchlebt, lernt sie, auf ihre innere Stärke zu vertrauen und entdeckt dabei ihr wahres Potenzial.

So kann Mulan am Ende ihres aufregenden Wegs zur respektierten Kriegerin nicht nur der Dankbarkeit der ganzen Nation sicher sein, sondern auch die Hochachtung ihres stolzen Vaters verdienen. Disneys Zeichentrickfilm „Mulan“ gehört zu den Meisterwerken des Studios und genießt bei Fans absoluten Kultstatus. Da ist es kein Leichtes, mit einer Version mit echten Schauspielern heranzureichen. Insbesondere, weil etliche Fans den direkten Vergleich ziehen.

Daher wundern die vielen eher wenig berauschenden Kritiken nicht. Allerdings ist die Real-Version von „Mulan“ so toll geworden. Mann muss sich eben wirklich geistig vom Zeichentrick-Original trennen. Schafft man das, erlebt man ein wahnsinnig bildgewaltiges, extrem spannendes Abenteuer um die mutige Kriegerin und ihre beeindruckende Reise.

Dabei überzeugt Yifei Liu als Mulan mit ihrer mitreißenden Performance und teils waghalsig beeindruckenden Kampfszenen. Generell sind die Fights echte Hingucker. Richtig gut gefällt übrigens auch Jason Scott Lee, der hier perfekt als Bösewicht auftritt. Positiv ist zudem die dichte Atmosphäre zu erwähnen, die einen mitreißt und in die fantastische „Mulan“-Welt zieht.

Ohne Frage, die Real-Version unterscheidet sich teils extrem vom 98er Zeichentrick-Bollwerk, aber ist auf ihre eigene Art und Weise der Erzählung als auch Inszenierung ein echtes Unterhaltungsfeuerwerk für jeden Disney-Fan. Man muss halt nur den Willen besitzen, sich darauf einzulassen.

Mulan (Walt Disney) – VÖ: 26. Nov. 20